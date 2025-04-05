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СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля - 05.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250405/tramp-856406217.html
СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля
СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля - 05.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введённых Соединенными Штатами пошлин на импортные... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T02:51+0300
2025-04-05T02:51+0300
экономика
мировая экономика
сша
вьетнам
индия
дональд трамп
cnn
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ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введённых Соединенными Штатами пошлин на импортные товары, сообщает телеканал CNN. "Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Некоторые государства раннее уже заявили о своих намерениях предпринять ответные действия в связи с повышением тарифов. Так, Китай заявил, что с 10 апреля введёт 34% пошлины на весь импорт из Соединённых Штатов. Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадёжных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
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мировая экономика, сша, вьетнам, индия, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВЬЕТНАМ, ИНДИЯ, Дональд Трамп, CNN
02:51 05.04.2025
 
СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля

CNN: Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля пошлины на импорт

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ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введённых Соединенными Штатами пошлин на импортные товары, сообщает телеканал CNN.
"Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам.
Некоторые государства раннее уже заявили о своих намерениях предпринять ответные действия в связи с повышением тарифов. Так, Китай заявил, что с 10 апреля введёт 34% пошлины на весь импорт из Соединённых Штатов.
Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадёжных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения.
За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВЬЕТНАМИНДИЯДональд ТрампCNN
 
 
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