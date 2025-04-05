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СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля

СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля - 05.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введённых Соединенными Штатами пошлин на импортные... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T02:51+0300

2025-04-05T02:51+0300

2025-04-05T02:51+0300

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ВАШИНГТОН, 5 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введённых Соединенными Штатами пошлин на импортные товары, сообщает телеканал CNN. "Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Некоторые государства раннее уже заявили о своих намерениях предпринять ответные действия в связи с повышением тарифов. Так, Китай заявил, что с 10 апреля введёт 34% пошлины на весь импорт из Соединённых Штатов. Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадёжных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.

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мировая экономика, сша, вьетнам, индия, дональд трамп, cnn