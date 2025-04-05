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Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, пишет Milliyet
Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, пишет Milliyet - 05.04.2025, ПРАЙМ
Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, пишет Milliyet
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила газета Milliyet... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T15:38+0300
2025-04-05T15:38+0300
2025-04-05T15:38+0300
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АНКАРА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "В мае министр торговли Омер Болат и президент (Реджеп Тайип - ред.) Эрдоган будут в США. Этот вопрос (пошлин - ред.) будет вынесен на обсуждение. В зависимости от результатов переговоров, возможно, десятипроцентная таможенная пошлина будет вводиться постепенно, потому что объем торговли между Турцией и США сбалансирован. Поскольку здесь нет ситуации, направленной против США, возможно, произойдет смягчение", - пишет издание. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
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Экономика, Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, пошлины
Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, пишет Milliyet
Milliyet: Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, возможен их постепенный ввод
АНКАРА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"В мае министр торговли Омер Болат и президент (Реджеп Тайип - ред.) Эрдоган будут в США. Этот вопрос (пошлин - ред.) будет вынесен на обсуждение. В зависимости от результатов переговоров, возможно, десятипроцентная таможенная пошлина будет вводиться постепенно, потому что объем торговли между Турцией и США сбалансирован. Поскольку здесь нет ситуации, направленной против США, возможно, произойдет смягчение", - пишет издание.
Нет друзей и врагов. На Западе хотят понять, почему Россия избежала пошлин
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.