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Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски

Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски - 06.04.2025, ПРАЙМ

Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски

Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников, следует из резолюции XVIII Страновой конференции КСОРС... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T02:47+0300

2025-04-06T02:47+0300

2025-04-06T02:47+0300

экономика

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россия

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буэнос-айрес

федеральное собрание

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников, следует из резолюции XVIII Страновой конференции КСОРС Аргентины. Мероприятие прошло в субботу в Русском доме в Буэнос-Айресе. "В связи с существующем законопроектом, исключающим не говорящих по-русски из числа наших соотечественников, обращаемся в Федеральное Собрание с просьбой ещё раз проанализировать и пересмотреть этот вопрос в отношении дальнего зарубежья", - говорится с документе. "Координационные советы организаций российских соотечественников латиноамериканского региона являются крепким мостом с Россией и громким рупором её интересов в сегодняшней реальности", - отмечает диаспора. В Аргентине иммиграция существует более 160 лет, и потеря языка в третьем поколении является естественным процессом для многих соотечественников. Но это не умаляет их заслуг в общественной деятельности по продвижению позитивного образа России и пропаганде русской культуры, полагает организация. "В случае лишения этих людей возможности считаться соотечественниками возрастает количество несогласных, что может спровоцировать раскол, а это, в свою очередь, приведёт к снижению общественной деятельности во всём регионе", - говорится в заявлении.

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бизнес, россия, аргентина, буэнос-айрес, федеральное собрание