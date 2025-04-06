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Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски
Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски - 06.04.2025, ПРАЙМ
Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски
Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников, следует из резолюции XVIII Страновой конференции КСОРС... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T02:47+0300
2025-04-06T02:47+0300
2025-04-06T02:47+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников, следует из резолюции XVIII Страновой конференции КСОРС Аргентины.
Мероприятие прошло в субботу в Русском доме в Буэнос-Айресе.
"В связи с существующем законопроектом, исключающим не говорящих по-русски из числа наших соотечественников, обращаемся в Федеральное Собрание с просьбой ещё раз проанализировать и пересмотреть этот вопрос в отношении дальнего зарубежья", - говорится с документе.
"Координационные советы организаций российских соотечественников латиноамериканского региона являются крепким мостом с Россией и громким рупором её интересов в сегодняшней реальности", - отмечает диаспора.
В Аргентине иммиграция существует более 160 лет, и потеря языка в третьем поколении является естественным процессом для многих соотечественников. Но это не умаляет их заслуг в общественной деятельности по продвижению позитивного образа России и пропаганде русской культуры, полагает организация.
"В случае лишения этих людей возможности считаться соотечественниками возрастает количество несогласных, что может спровоцировать раскол, а это, в свою очередь, приведёт к снижению общественной деятельности во всём регионе", - говорится в заявлении.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС, Федеральное собрание
Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски
Российская диаспора просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Российская диаспора в Аргентине просит не исключать не говорящих по-русски из числа соотечественников, следует из резолюции XVIII Страновой конференции КСОРС Аргентины.
Мероприятие прошло в субботу в Русском доме в Буэнос-Айресе.
"В связи с существующем законопроектом, исключающим не говорящих по-русски из числа наших соотечественников, обращаемся в Федеральное Собрание с просьбой ещё раз проанализировать и пересмотреть этот вопрос в отношении дальнего зарубежья", - говорится с документе.
"Координационные советы организаций российских соотечественников латиноамериканского региона являются крепким мостом с Россией и громким рупором её интересов в сегодняшней реальности", - отмечает диаспора.
В Аргентине иммиграция существует более 160 лет, и потеря языка в третьем поколении является естественным процессом для многих соотечественников. Но это не умаляет их заслуг в общественной деятельности по продвижению позитивного образа России и пропаганде русской культуры, полагает организация.
"В случае лишения этих людей возможности считаться соотечественниками возрастает количество несогласных, что может спровоцировать раскол, а это, в свою очередь, приведёт к снижению общественной деятельности во всём регионе", - говорится в заявлении.