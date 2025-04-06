https://1prime.ru/20250406/poshliny-856427807.html

Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США

Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США - 06.04.2025, ПРАЙМ

Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США

Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T18:54+0300

2025-04-06T18:54+0300

2025-04-06T18:54+0300

экономика

сша

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин завышен многократно, сообщают старшие научные сотрудники американского института предпринимательства. Согласно опубликованном на сайте института заявлению экономистов, представленная Трампом формула "не имеет экономического смысла", поскольку торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами. "Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате "взаимные" тарифы, введенные президентом Трампом, также сильно завышены", - пишет портал. В частности, формула, представленная администрацией Трампа, разработанная совместно с советом экономических консультантов, представляет собой просто торговый дефицит США с каждой страной, деленный на стоимость товаров, импортируемых США из этой страны. При этом две другие переменные в уравнении нейтрализуют друг друга, делая их фактически бессмысленными. По словам авторов анализа, если бы ставки были рассчитаны правильно, пошлины для Лесото составили бы не 50%, а 13,2%. В то время как пошлины для Китая и ЕС составили бы 10% вместо 32% и 20% соответственно. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.

https://1prime.ru/20250406/poshliny-856427686.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины