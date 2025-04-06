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Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США - 06.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США
Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США
Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T18:54+0300
2025-04-06T18:54+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин завышен многократно, сообщают старшие научные сотрудники американского института предпринимательства. Согласно опубликованном на сайте института заявлению экономистов, представленная Трампом формула "не имеет экономического смысла", поскольку торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами. "Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате "взаимные" тарифы, введенные президентом Трампом, также сильно завышены", - пишет портал. В частности, формула, представленная администрацией Трампа, разработанная совместно с советом экономических консультантов, представляет собой просто торговый дефицит США с каждой страной, деленный на стоимость товаров, импортируемых США из этой страны. При этом две другие переменные в уравнении нейтрализуют друг друга, делая их фактически бессмысленными. По словам авторов анализа, если бы ставки были рассчитаны правильно, пошлины для Лесото составили бы не 50%, а 13,2%. В то время как пошлины для Китая и ЕС составили бы 10% вместо 32% и 20% соответственно. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
18:54 06.04.2025
 
Ученые нашли ошибку в формуле, определяющая новые пошлины США

Аналитики заявили, что формула, определяющая новые пошлины США, содержит ошибку

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин завышен многократно, сообщают старшие научные сотрудники американского института предпринимательства.
Согласно опубликованном на сайте института заявлению экономистов, представленная Трампом формула "не имеет экономического смысла", поскольку торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами.
"Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате "взаимные" тарифы, введенные президентом Трампом, также сильно завышены", - пишет портал.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
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18:43
В частности, формула, представленная администрацией Трампа, разработанная совместно с советом экономических консультантов, представляет собой просто торговый дефицит США с каждой страной, деленный на стоимость товаров, импортируемых США из этой страны. При этом две другие переменные в уравнении нейтрализуют друг друга, делая их фактически бессмысленными.
По словам авторов анализа, если бы ставки были рассчитаны правильно, пошлины для Лесото составили бы не 50%, а 13,2%. В то время как пошлины для Китая и ЕС составили бы 10% вместо 32% и 20% соответственно.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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