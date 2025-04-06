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Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов
Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов - 06.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов
Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T02:32+0300
2025-04-06T02:32+0300
россия
экономика
промышленность
москва
арктика
роснедра
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей, а также необходимостью применения дорогостоящих технологий для их извлечения и тем, что многие месторождения находятся в удаленных районах, сообщили РИА Новости в Роснедрах. Там отметили, что, в целом, если добыча лития в стране действительно пока не ведется, ряд редких и редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий и цирконий, все же добываются, преимущественно в Арктике. "Если говорить об основных причинах, по которым у нас в стране добыча редких и редкоземельных металлов не развивалась, то это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства", - сказали в ведомстве. "Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд отечественных месторождений, что требует применения для извлечений редких металлов сложных дорогостоящих технологий. Кроме того, целый ряд месторождений РМ и РЗМ располагается в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций", - добавили в Роснедрах. В ведомстве отметили, что будущее добычи редких и редкоземельных металлов в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями данных металлов. Также важно, насколько будут успешно решены технологические сложности первичной и глубокой переработки сырья.
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россия, промышленность, москва, арктика, роснедра
РОССИЯ, Экономика, Промышленность, МОСКВА, АРКТИКА, Роснедра
02:32 06.04.2025
 
Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов

Роснедра: слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей, а также необходимостью применения дорогостоящих технологий для их извлечения и тем, что многие месторождения находятся в удаленных районах, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
Там отметили, что, в целом, если добыча лития в стране действительно пока не ведется, ряд редких и редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий и цирконий, все же добываются, преимущественно в Арктике.
"Если говорить об основных причинах, по которым у нас в стране добыча редких и редкоземельных металлов не развивалась, то это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства", - сказали в ведомстве.
"Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд отечественных месторождений, что требует применения для извлечений редких металлов сложных дорогостоящих технологий. Кроме того, целый ряд месторождений РМ и РЗМ располагается в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций", - добавили в Роснедрах.
В ведомстве отметили, что будущее добычи редких и редкоземельных металлов в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями данных металлов. Также важно, насколько будут успешно решены технологические сложности первичной и глубокой переработки сырья.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВААРКТИКАРоснедра
 
 
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