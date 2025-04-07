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Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией - 07.04.2025, ПРАЙМ

Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво"... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T07:45+0300

2025-04-07T07:45+0300

2025-04-07T07:45+0300

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ЖЕНЕВА, 7 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он. ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств. Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.

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россия, общество , рф, запад, белоруссия, мария захарова, владимир путин, александр лукашенко, мид рф, мид, объединенный институт ядерных исследований