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Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией
Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией - 07.04.2025, ПРАЙМ
Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией
Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво"... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T07:45+0300
2025-04-07T07:45+0300
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общество
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запад
белоруссия
мария захарова
владимир путин
александр лукашенко
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ЖЕНЕВА, 7 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он. ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств. Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.
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россия, общество , рф, запад, белоруссия, мария захарова, владимир путин, александр лукашенко, мид рф, мид, объединенный институт ядерных исследований
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, Александр Лукашенко, МИД РФ, МИД, Объединенный институт ядерных исследований
07:45 07.04.2025
 
Посол Белоруссии прокомментировал отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Посол Ганевич: отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими учеными красноречив

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ЖЕНЕВА, 7 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он.
ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФЗАПАДБЕЛОРУССИЯМария ЗахароваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМИД РФМИДОбъединенный институт ядерных исследований
 
 
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