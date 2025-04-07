https://1prime.ru/20250407/premer-856429831.html
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран - 07.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран
Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T00:19+0300
2025-04-07T00:19+0300
2025-04-07T00:19+0300
экономика
мировая экономика
сша
минск
белоруссия
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856429831.jpg?1743974355
МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время, чтобы оценить влияние этого решения на мировую и белорусскую экономики.
"Пошлины Трампа - тема интересная, но пока очень неопределенная... Трамп ведет себя как бизнесмен: "Требуй большего, а потом посмотрим, как поторговаться", - сказал Турчин телеканалу "Беларусь 1".
Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на мировую экономику и экономику Белоруссии, премьер призвал подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.
"Как будет влиять на мир, время покажет… Сложно (спрогнозировать влияние решения о пошлинах – ред.). Думаю, надо некоторое время (чтобы оценить ситуацию – ред.)", - сказал Турчин.
По его словам, следует подождать и посмотреть, как отреагирует мир, по крайне мере, основные торговые партнеры США – ЕС, Китай, Япония.
Глава белорусского правительства отметил, что Минск пока занимает выжидательную позицию, не торопится с выводами.
"В интересную эпоху живем", - сказал Турчин.
Он заметил, что ранее никто не мог бы и подумать, что США введут пошлины, например, в отношении Японии.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
сша
минск
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, минск, белоруссия, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Трамп, ЕС
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран
Премьер Турчин: Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран
МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время, чтобы оценить влияние этого решения на мировую и белорусскую экономики.
"Пошлины Трампа - тема интересная, но пока очень неопределенная... Трамп ведет себя как бизнесмен: "Требуй большего, а потом посмотрим, как поторговаться", - сказал Турчин телеканалу "Беларусь 1".
Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на мировую экономику и экономику Белоруссии, премьер призвал подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.
"Как будет влиять на мир, время покажет… Сложно (спрогнозировать влияние решения о пошлинах – ред.). Думаю, надо некоторое время (чтобы оценить ситуацию – ред.)", - сказал Турчин.
По его словам, следует подождать и посмотреть, как отреагирует мир, по крайне мере, основные торговые партнеры США – ЕС, Китай, Япония.
Глава белорусского правительства отметил, что Минск пока занимает выжидательную позицию, не торопится с выводами.
"В интересную эпоху живем", - сказал Турчин.
Он заметил, что ранее никто не мог бы и подумать, что США введут пошлины, например, в отношении Японии.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.