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Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/premer-856429831.html
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран - 07.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран
Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T00:19+0300
2025-04-07T00:19+0300
экономика
мировая экономика
сша
минск
белоруссия
дональд трамп
ес
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МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время, чтобы оценить влияние этого решения на мировую и белорусскую экономики. "Пошлины Трампа - тема интересная, но пока очень неопределенная... Трамп ведет себя как бизнесмен: "Требуй большего, а потом посмотрим, как поторговаться", - сказал Турчин телеканалу "Беларусь 1". Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на мировую экономику и экономику Белоруссии, премьер призвал подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. "Как будет влиять на мир, время покажет… Сложно (спрогнозировать влияние решения о пошлинах – ред.). Думаю, надо некоторое время (чтобы оценить ситуацию – ред.)", - сказал Турчин. По его словам, следует подождать и посмотреть, как отреагирует мир, по крайне мере, основные торговые партнеры США – ЕС, Китай, Япония. Глава белорусского правительства отметил, что Минск пока занимает выжидательную позицию, не торопится с выводами. "В интересную эпоху живем", - сказал Турчин. Он заметил, что ранее никто не мог бы и подумать, что США введут пошлины, например, в отношении Японии. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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мировая экономика, сша, минск, белоруссия, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Трамп, ЕС
00:19 07.04.2025
 
Премьер Белоруссии оценил влияние пошлин на импорт из 185 стран

Премьер Турчин: Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран

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МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как бизнесмен, вводя пошлины на импорт из 185 стран, и необходимо время, чтобы оценить влияние этого решения на мировую и белорусскую экономики.
"Пошлины Трампа - тема интересная, но пока очень неопределенная... Трамп ведет себя как бизнесмен: "Требуй большего, а потом посмотрим, как поторговаться", - сказал Турчин телеканалу "Беларусь 1".
Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на мировую экономику и экономику Белоруссии, премьер призвал подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.
"Как будет влиять на мир, время покажет… Сложно (спрогнозировать влияние решения о пошлинах – ред.). Думаю, надо некоторое время (чтобы оценить ситуацию – ред.)", - сказал Турчин.
По его словам, следует подождать и посмотреть, как отреагирует мир, по крайне мере, основные торговые партнеры США – ЕС, Китай, Япония.
Глава белорусского правительства отметил, что Минск пока занимает выжидательную позицию, не торопится с выводами.
"В интересную эпоху живем", - сказал Турчин.
Он заметил, что ранее никто не мог бы и подумать, что США введут пошлины, например, в отношении Японии.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМИНСКБЕЛОРУССИЯДональд ТрампЕС
 
 
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