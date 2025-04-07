https://1prime.ru/20250407/terakt-856451120.html

BND опровергла сообщение о возможной связи России с терактом в Германии

BND опровергла сообщение о возможной связи России с терактом в Германии - 07.04.2025, ПРАЙМ

BND опровергла сообщение о возможной связи России с терактом в Германии

Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи Российской Федерации с терактом в городе Мангейм основывается на недостоверной информации из поисковой | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T19:07+0300

2025-04-07T19:07+0300

2025-04-07T19:07+0300

происшествия

германия

разведка

теракт

россия

опровержение

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БЕРЛИН 7 апр – ПРАЙМ. Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи Российской Федерации с терактом в городе Мангейм основывается на недостоверной информации из поисковой системы Google, привязка к РФ является мнимой, заявил представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) агентству Рейтер.Ранее телеканал ZDF выпустил сюжет, в котором на основании данных Google trends утверждалось, что РФ якобы может иметь отношение к теракту в Мангейме, в ходе которого афганец в мае прошлого года напал с ножом на полицейских и прохожих. В качестве доказательств в сюжете приводятся такие запросы в поисковой системе с территории РФ, как "террористический акт в Мангейме" и имя одного из пострадавших в результате теракта – праворадикального критика "исламизации" Германии Михаэля Штюрценбергера. Утверждается, что данные запросы были сделаны за несколько дней до теракта."Результаты из Google trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных", - заявил агентству представитель службы внешней разведки Германии.Также он сообщил, что BND в целом ставит под сомнение "расследование" телеканала, так как результаты анализа трендов не основываются на фактическом количестве запросов, сделанных в выбранном регионе и за выбранный период времени, а представляют собой выборочные данные и рассчитанные на их основе вероятности."При этом не обязательно анализируются точные термины, но и корни слов или отдельные слова из запроса", - пояснил представитель разведслужбы.По его словам, из-за алгоритмов, которые не предназначены для такого типа использования, при анализе трендов со слишком малым объёмом поисковых запросов возникают так называемые "артефакты". Кроме того, Google Trends не учитывает использования некоторых VPN-сервисов."Мнимая корреляция между этими артефактами и связью с Россией, тем самым, может быть воспроизведена и для множества других стран, что делает привязку к России маловероятной", - добавил он.Тридцать первого мая прошлого года в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи, прибывший в страну ещё 11 лет назад, напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позже от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.После данного инцидента в немецком обществе разгорелся спор о депортации ряда граждан других стран, замеченных в экстремизме.

https://1prime.ru/20250404/poshliny-856395103.html

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германия, разведка, теракт, россия, опровержение