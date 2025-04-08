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Глава "Алросы" рассказал о первых попытках восстановления рынка алмазов - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава "Алросы" рассказал о первых попытках восстановления рынка алмазов
Глава "Алросы" рассказал о первых попытках восстановления рынка алмазов - 08.04.2025, ПРАЙМ
Глава "Алросы" рассказал о первых попытках восстановления рынка алмазов
"Алроса" видит первые попытки восстановления рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях, заявил... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:48+0300
2025-04-08T14:51+0300
экономика
алроса
алмазы
рынок
восстановление
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "Алроса" видит первые попытки восстановления рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев. "Мы видим, что в последнее время наблюдаются первые робкие попытки восстановления рынка. Мы видим, что впервые за последние три года цены на бриллианты в определенных категориях стали подрастать", - сказал он в интервью телеканалу "Якутия 24".Также Маринычев отметил, что "Алроса" ожидает, что восстановление рынка алмазов произойдет раньше, чем ожидают мировые аналитики, и планирует в таком случае быстро возобновить работу на законсервированных производственных участках."Мировые аналитики говорят о том, что такое восстановление должно завершиться к 2027 году. Мы, конечно, не исключаем и ожидаем более быстрого восстановления. Поэтому та консервация, та приостановка происходит в горячем резерве, когда восстановление работы на этих участках может происходить достаточно быстро, не связано, по сути, с таким абсолютно комплексным запуском работы месторождения, соответственно, и всей инфраструктуры с нуля", - сказал он."Соответственно, будет восстанавливаться рынок, мы сразу же достаточно быстро сможем восстанавливать работу этих участков", - добавил Маринычев.При этом он заявил, что продажи алмазов в течение года и потребности акционеров будут влиять на решение о выплате дополнительных дивидендов "Алросы" в 2025 году."Платить дивиденды в 2025 году дополнительно или нет - это решение акционеров. Я думаю, что это будет зависеть, во-первых, от того, как будут идти продажи в течение года. С другой стороны, конечно, от потребностей акционеров, не секрет, что наши основные акционеры - это государство. Наверняка на эти решения будут влиять те потребности, которые есть в бюджетах: и федеральном, и нашем региональном, республики Саха", - сказал он."Если говорить про дивиденды за 2024 год, то в львиной доли они уже выплачены", - добавил Маринычев.Он отметил, что по результатам первого полугодия 2024 года компания выплатила 18,3 миллиарда рублей дивидендов."Алроса" в марте сообщила, что с 1 апреля временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях Хара-Мас и Очуос в долине реки Анабар, с 15 июня - на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Тогда уточнялось, что совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства компании. "Алроса" рассчитывает, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей.
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алроса, алмазы, рынок, восстановление
Экономика, Алроса, алмазы, Рынок, восстановление
14:48 08.04.2025 (обновлено: 14:51 08.04.2025)
 
Глава "Алросы" рассказал о первых попытках восстановления рынка алмазов

Глава "Алроса": рынок алмазов пытается восстановиться

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "Алроса" видит первые попытки восстановления рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев.
"Мы видим, что в последнее время наблюдаются первые робкие попытки восстановления рынка. Мы видим, что впервые за последние три года цены на бриллианты в определенных категориях стали подрастать", - сказал он в интервью телеканалу "Якутия 24".
Также Маринычев отметил, что "Алроса" ожидает, что восстановление рынка алмазов произойдет раньше, чем ожидают мировые аналитики, и планирует в таком случае быстро возобновить работу на законсервированных производственных участках.
"Мировые аналитики говорят о том, что такое восстановление должно завершиться к 2027 году. Мы, конечно, не исключаем и ожидаем более быстрого восстановления. Поэтому та консервация, та приостановка происходит в горячем резерве, когда восстановление работы на этих участках может происходить достаточно быстро, не связано, по сути, с таким абсолютно комплексным запуском работы месторождения, соответственно, и всей инфраструктуры с нуля", - сказал он.
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"Соответственно, будет восстанавливаться рынок, мы сразу же достаточно быстро сможем восстанавливать работу этих участков", - добавил Маринычев.
При этом он заявил, что продажи алмазов в течение года и потребности акционеров будут влиять на решение о выплате дополнительных дивидендов "Алросы" в 2025 году.
"Платить дивиденды в 2025 году дополнительно или нет - это решение акционеров. Я думаю, что это будет зависеть, во-первых, от того, как будут идти продажи в течение года. С другой стороны, конечно, от потребностей акционеров, не секрет, что наши основные акционеры - это государство. Наверняка на эти решения будут влиять те потребности, которые есть в бюджетах: и федеральном, и нашем региональном, республики Саха", - сказал он.
"Если говорить про дивиденды за 2024 год, то в львиной доли они уже выплачены", - добавил Маринычев.
Он отметил, что по результатам первого полугодия 2024 года компания выплатила 18,3 миллиарда рублей дивидендов.
"Алроса" в марте сообщила, что с 1 апреля временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях Хара-Мас и Очуос в долине реки Анабар, с 15 июня - на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Тогда уточнялось, что совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства компании. "Алроса" рассчитывает, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаАлросаалмазыРыноквосстановление
 
 
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