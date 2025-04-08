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"Ростех" предложил уточнить наказание за "блок на негатив" - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" предложил уточнить наказание за "блок на негатив"
"Ростех" предложил уточнить наказание за "блок на негатив" - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Ростех" предложил уточнить наказание за "блок на негатив"
Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:21+0300
2025-04-08T14:21+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за нераспространение негативной информации, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Госкорпорация выступила с предложением смягчить уголовную ответственность за вымогательство на информационном рынке. Речь идет о так называемых "блоках" на негатив, когда администраторы Telegram-каналов требуют от известных людей взятку за нераспространение негативной информации", — говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале. По словам директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, "блоки" на негатив в цифровой среде являются объективным злом, с которым сама госкорпорация сталкивалась неоднократно, и подобные действия должны быть наказуемыми. При этом он считает тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего. "Однако действующая редакция Уголовного кодекса одинаково сурова ко всем и не дает возможность дифференцировать ответственность. Совместно с командой юристов мы разработали законопроект, который закрепляет признаки состава таких преступлений и устраняет несоразмерность наказания, предлагая более гуманные санкции. Рассчитываем, что законодатели поддержат эту инициативу", — добавил Бровко. Уточняется, что в рамках законопроекта предлагается ввести за цифровое вымогательство наказание — до трех лет принудительных работ или лишения свободы либо двух лет ограничения свободы."Максимально — лишение свободы не более чем на десять лет", — отметили в "Ростехе". Сейчас виновные в таких деяниях несут ответственность по статье 163 УК России "Вымогательство", по которой наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок от семи до пятнадцати лет.
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технологии, финансы, москва, рф, ростех
Технологии, Финансы, МОСКВА, РФ, Ростех
14:21 08.04.2025
 
"Ростех" предложил уточнить наказание за "блок на негатив"

"Ростех" предложил ввести уголовную ответственность за блок на негатив в интернете

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмартфон AYYA T1 с ОС "Аврора"
Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за нераспространение негативной информации, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Госкорпорация выступила с предложением смягчить уголовную ответственность за вымогательство на информационном рынке. Речь идет о так называемых "блоках" на негатив, когда администраторы Telegram-каналов требуют от известных людей взятку за нераспространение негативной информации", — говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.
По словам директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, "блоки" на негатив в цифровой среде являются объективным злом, с которым сама госкорпорация сталкивалась неоднократно, и подобные действия должны быть наказуемыми. При этом он считает тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего.
"Однако действующая редакция Уголовного кодекса одинаково сурова ко всем и не дает возможность дифференцировать ответственность. Совместно с командой юристов мы разработали законопроект, который закрепляет признаки состава таких преступлений и устраняет несоразмерность наказания, предлагая более гуманные санкции. Рассчитываем, что законодатели поддержат эту инициативу", — добавил Бровко.
Уточняется, что в рамках законопроекта предлагается ввести за цифровое вымогательство наказание — до трех лет принудительных работ или лишения свободы либо двух лет ограничения свободы.
"Максимально — лишение свободы не более чем на десять лет", — отметили в "Ростехе".
Сейчас виновные в таких деяниях несут ответственность по статье 163 УК России "Вымогательство", по которой наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок от семи до пятнадцати лет.
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