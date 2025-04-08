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Суд назвал дату вступления в законную силу УДО Ефремова - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Суд назвал дату вступления в законную силу УДО Ефремова
Суд назвал дату вступления в законную силу УДО Ефремова - 08.04.2025, ПРАЙМ
Суд назвал дату вступления в законную силу УДО Ефремова
Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:19+0300
2025-04-08T18:19+0300
происшествия
суд
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. "Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник агентства. Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
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суд, удо
Происшествия, суд, УДО
18:19 08.04.2025
 
Суд назвал дату вступления в законную силу УДО Ефремова

Суд: УДО Ефремова не было обжаловано, 9 апреля оно вступает в законную силу

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
"Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник агентства.
Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек.
Двор тюрьмы - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Адвокат рассказал, чем займется актер Ефремов после освобождения
24 марта, 15:02
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
 
ПроисшествиясудУДО
 
 
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