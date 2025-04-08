Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал условие для нового соглашения по СНВ-3 - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/ekspert-856458737.html
Эксперт назвал условие для нового соглашения по СНВ-3
Эксперт назвал условие для нового соглашения по СНВ-3 - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал условие для нового соглашения по СНВ-3
Новое соглашение о сокращении наступательных ядерных вооружений будет необходимо после истечения договора СНВ-3, оно будет включать третьи страны, помимо России | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T06:23+0300
2025-04-08T06:23+0300
экономика
россия
рф
великобритания
франция
сергей лавров
владимир путин
сергей вершинин
ран
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856458737.jpg?1744082583
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Новое соглашение о сокращении наступательных ядерных вооружений будет необходимо после истечения договора СНВ-3, оно будет включать третьи страны, помимо России и США, рассказал РИА Новости академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. Действие российско-американского соглашения СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. "Если рухнет этот договор, и взамен ничего не будет нового заключено, то потом "посыпятся" и другие такого рода соглашения. Например, Договор о нераспространении ядерного оружия падет, и на месте нынешних девяти будет, может быть, 19 или 20 ядерных государств", - полагает эксперт. Как отметил Арбатов, благодаря СНВ-3 исчезли стимулы для нанесения первого ядерного удара, а мир стал гораздо более безопасным с точки зрения возможного применения стратегических вооружений. По мнению эксперта, к будущим договорам необходимо привлечь и другие страны, обладающие своими стратегическим вооружениями. "Надо работать над тем, какую формулу для переговоров с Великобританией и Францией нам разработать, чтобы их тоже привлечь к этому процессу, не говоря о том, что общая политическая ситуация должна нас устраивать. Великобритания и Франция не занимают пока благожелательной позиции в отношении России по политическим вопросам", - добавил он. Как считает эксперт, от вопроса участия третьих странах в новом договоре уже "никуда не уйти". Например, отмечает он, США уже поставили вопрос о привлечении Китая к будущему соглашению. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем". Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями. Но, по его словам, это требует очень тщательной работы и конструктивного отношения партнеров друг к другу при понимании необходимости обеспечения стратегической стабильности.
рф
великобритания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, великобритания, франция, сергей лавров, владимир путин, сергей вершинин, ран, федеральное собрание, нато
Экономика, РОССИЯ, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сергей Вершинин, РАН, Федеральное собрание, НАТО
06:23 08.04.2025
 
Эксперт назвал условие для нового соглашения по СНВ-3

Академик РАН Арбатов: новое соглашение о СНВ-3 будет включать третьи страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Новое соглашение о сокращении наступательных ядерных вооружений будет необходимо после истечения договора СНВ-3, оно будет включать третьи страны, помимо России и США, рассказал РИА Новости академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.
Действие российско-американского соглашения СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
"Если рухнет этот договор, и взамен ничего не будет нового заключено, то потом "посыпятся" и другие такого рода соглашения. Например, Договор о нераспространении ядерного оружия падет, и на месте нынешних девяти будет, может быть, 19 или 20 ядерных государств", - полагает эксперт.
Как отметил Арбатов, благодаря СНВ-3 исчезли стимулы для нанесения первого ядерного удара, а мир стал гораздо более безопасным с точки зрения возможного применения стратегических вооружений. По мнению эксперта, к будущим договорам необходимо привлечь и другие страны, обладающие своими стратегическим вооружениями.
"Надо работать над тем, какую формулу для переговоров с Великобританией и Францией нам разработать, чтобы их тоже привлечь к этому процессу, не говоря о том, что общая политическая ситуация должна нас устраивать. Великобритания и Франция не занимают пока благожелательной позиции в отношении России по политическим вопросам", - добавил он.
Как считает эксперт, от вопроса участия третьих странах в новом договоре уже "никуда не уйти". Например, отмечает он, США уже поставили вопрос о привлечении Китая к будущему соглашению.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями. Но, по его словам, это требует очень тщательной работы и конструктивного отношения партнеров друг к другу при понимании необходимости обеспечения стратегической стабильности.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯСергей ЛавровВладимир ПутинСергей ВершининРАНФедеральное собраниеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала