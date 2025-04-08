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В Госдуме предложили выпустить монету с изображением "Орешника"
В Госдуме предложили выпустить монету с изображением "Орешника" - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили выпустить монету с изображением "Орешника"
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального Банка России Эльвире... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T01:18+0300
2025-04-08T01:18+0300
2025-04-08T01:18+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма предлагается ввести в обращение памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", - говорится в письме.
В документе отмечается, что связь современного вооружения с годовщиной Победы обусловлена развитием военной науки, продолжением дела советского народа в области стратегической обороны страны.
Кроме того, в письме депутат Госдумы уточнил, что обращение таких памятных монет позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники в обществе, и это может повысить интерес граждан к военно-техническому прогрессу, а также оказать положительное влияние на формирование традиционно-нравственных ценностей у населения.
"Память о войне - это не только история, но и наш сегодняшний щит. "Орешник" на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Это как мост между героями прошлого и инженерами будущего. Такой шаг повысит интерес граждан к оборонной отрасли и укрепит патриотические ценности. Когда человек держит в руках такую монету, он видит - наша сила в единстве эпох", - сказал Гусев РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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банки, финансы, россия, украина, рф, днепропетровск, дмитрий гусев, эльвира набиуллина, владимир путин
Банки, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Днепропетровск, Дмитрий Гусев, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин
В Госдуме предложили выпустить монету с изображением "Орешника"
Депутат Гусев предложил выпустить монету с изображением ракетного комплекса "Орешник"
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма предлагается ввести в обращение памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", - говорится в письме.
В документе отмечается, что связь современного вооружения с годовщиной Победы обусловлена развитием военной науки, продолжением дела советского народа в области стратегической обороны страны.
Кроме того, в письме депутат Госдумы уточнил, что обращение таких памятных монет позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники в обществе, и это может повысить интерес граждан к военно-техническому прогрессу, а также оказать положительное влияние на формирование традиционно-нравственных ценностей у населения.
"Память о войне - это не только история, но и наш сегодняшний щит. "Орешник" на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Это как мост между героями прошлого и инженерами будущего. Такой шаг повысит интерес граждан к оборонной отрасли и укрепит патриотические ценности. Когда человек держит в руках такую монету, он видит - наша сила в единстве эпох", - сказал Гусев РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.