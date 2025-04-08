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В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/indiya-856485884.html
В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики
В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики
Индия продолжит быть лидером экономического роста благодаря устойчивости экономики и высокому внутреннему спросу на фоне быстро меняющейся обстановки в мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T18:25+0300
2025-04-08T18:25+0300
экономика
экономический рост
лидерство
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индия продолжит быть лидером экономического роста благодаря устойчивости экономики и высокому внутреннему спросу на фоне быстро меняющейся обстановки в мировой торговле из-за пошлин США, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман. "Индия уже пять лет подряд сохраняет статус страны с самой быстрорастущей экономикой, мы по-прежнему считаем, что темпы роста могут немного замедлиться, но именно Индия сохранит этот рост, поскольку он будет скорректирован благодаря внутреннему потреблению", - сказала она в ходе выступления в индийском посольстве в Лондоне. Министр отметила, что мировая экономика имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из внутренней эффективности и конкурентоспособности, преодолевая глобальные трудности. "В течение нескольких лет в мире наблюдался замедленный экономический рост; ранее это были низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам, а теперь рост будет низким в течение длительного времени, и это ни для кого не является радостной новостью… Мы считаем, что Индия и несколько развивающихся рынков станут двигателями экономического роста. Если замедленный рост мировой экономики и возобновится, то это произойдет именно благодаря этим двигателям", - сказала она. Ситхараман отметила, что США остаются ведущим торговым партнером Индии. "Таким образом, в то время, когда на торговлю будут влиять тарифы, меры, принимаемые правительством США, нам все равно придется убедиться, что сила внутреннего спроса Индии как большого магнита, способного привлекать мировые поставки, должна быть сохранена и усилена", - отметила она. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
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экономический рост, лидерство
Экономика, экономический рост, лидерство
18:25 08.04.2025
 
В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики

Минфин: Индия останется лидером роста благодаря устойчивости экономики

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индия продолжит быть лидером экономического роста благодаря устойчивости экономики и высокому внутреннему спросу на фоне быстро меняющейся обстановки в мировой торговле из-за пошлин США, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман.
"Индия уже пять лет подряд сохраняет статус страны с самой быстрорастущей экономикой, мы по-прежнему считаем, что темпы роста могут немного замедлиться, но именно Индия сохранит этот рост, поскольку он будет скорректирован благодаря внутреннему потреблению", - сказала она в ходе выступления в индийском посольстве в Лондоне.
Министр отметила, что мировая экономика имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из внутренней эффективности и конкурентоспособности, преодолевая глобальные трудности.
"В течение нескольких лет в мире наблюдался замедленный экономический рост; ранее это были низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам, а теперь рост будет низким в течение длительного времени, и это ни для кого не является радостной новостью… Мы считаем, что Индия и несколько развивающихся рынков станут двигателями экономического роста. Если замедленный рост мировой экономики и возобновится, то это произойдет именно благодаря этим двигателям", - сказала она.
Статуя быка около входа в Бомбейскую фондовую биржу, Индия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Вчера, 08:48
Ситхараман отметила, что США остаются ведущим торговым партнером Индии. "Таким образом, в то время, когда на торговлю будут влиять тарифы, меры, принимаемые правительством США, нам все равно придется убедиться, что сила внутреннего спроса Индии как большого магнита, способного привлекать мировые поставки, должна быть сохранена и усилена", - отметила она.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
 
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