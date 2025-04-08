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В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики

В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Индии объяснили, за счет чего страна лидирует по темпам роста экономики

Индия продолжит быть лидером экономического роста благодаря устойчивости экономики и высокому внутреннему спросу на фоне быстро меняющейся обстановки в мировой... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T18:25+0300

2025-04-08T18:25+0300

2025-04-08T18:25+0300

экономика

экономический рост

лидерство

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – ПРАЙМ. Индия продолжит быть лидером экономического роста благодаря устойчивости экономики и высокому внутреннему спросу на фоне быстро меняющейся обстановки в мировой торговле из-за пошлин США, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман. "Индия уже пять лет подряд сохраняет статус страны с самой быстрорастущей экономикой, мы по-прежнему считаем, что темпы роста могут немного замедлиться, но именно Индия сохранит этот рост, поскольку он будет скорректирован благодаря внутреннему потреблению", - сказала она в ходе выступления в индийском посольстве в Лондоне. Министр отметила, что мировая экономика имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из внутренней эффективности и конкурентоспособности, преодолевая глобальные трудности. "В течение нескольких лет в мире наблюдался замедленный экономический рост; ранее это были низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам, а теперь рост будет низким в течение длительного времени, и это ни для кого не является радостной новостью… Мы считаем, что Индия и несколько развивающихся рынков станут двигателями экономического роста. Если замедленный рост мировой экономики и возобновится, то это произойдет именно благодаря этим двигателям", - сказала она. Ситхараман отметила, что США остаются ведущим торговым партнером Индии. "Таким образом, в то время, когда на торговлю будут влиять тарифы, меры, принимаемые правительством США, нам все равно придется убедиться, что сила внутреннего спроса Индии как большого магнита, способного привлекать мировые поставки, должна быть сохранена и усилена", - отметила она. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность, которая более трети своего экспорта поставляет в США.

https://1prime.ru/20250407/indiya-856434572.html

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экономический рост, лидерство