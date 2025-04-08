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В Москве пройдут консультации России, КНР и Ирана по ядерной сделке

В Москве пройдут консультации России, КНР и Ирана по ядерной сделке - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Москве пройдут консультации России, КНР и Ирана по ядерной сделке

Консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме пройдут в Москве на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении достичь сделки с... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T00:27+0300

2025-04-08T00:27+0300

2025-04-08T00:27+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной проблеме пройдут в Москве на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении достичь сделки с Тегераном по этому вопросу путем переговоров или ждать "невиданных ранее бомбардировок". Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, переговоры пройдут 8 апреля. Посол Ирана в Москве Казем Джалали уточнил агентству IRNA, что консультации состоятся на экспертном уровне. Россия, Китай и Иран уже проводили дискуссии по ядерной сделке: в Пекине в середине марта состоялись переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Параллельно с этим идет переговорный процесс Ирана с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - с "евротройкой" (Британия, Франция, Германия) Иран общался в феврале и в конце марта. Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие. Также 18 октября 2025 год истекает срок действия СВПД, формально регулирующего ядерную программу Ирана, хотя фактически Иран отказался от выполнения части положений сделки из-за выхода США из нее. Страны-члены сделки уже заявляли о своих опасениях в связи с перспективами окончания соглашения и отсутствия нового. Так, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что отсутствие переговоров грозит неконтролируемой эскалацией вокруг Ирана. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отмечал, что провал переговоров по иранской ядерной программе до истечения срока действия СВПД может привести к "практически неизбежному" риску военного столкновения. Однако времени на переговоры может быть и меньше - портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленному в начале марта, установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. При этом прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было. Более того, Иран отверг такую идею, заявив о готовности обсуждать проблематику через посредников. В МИД Ирана отмечали, что если США дадут согласие на этот вариант, то посредником в переговорах выступит Оман, который уже имел опыт медиатора в ирано-американском диалоге. Тегеран также ожидает от США создания атмосферы доверия за счет отмены американских санкций против Ирана. На фоне возобновившегося российского-американского диалога в Кремле заявляли, что Россия готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами. Иранская проблематика была в числе тем, затрагивавшихся Москвой и Вашингтоном на переговорах в Эр-Рияде в феврале, а также президентами РФ и США в ходе телефонного разговора 12 февраля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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