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В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США - 08.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США - 08.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США
Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:15+0300
2025-04-08T14:16+0300
экономика
евросоюз
сша
пошлины
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, пошлины в 25% вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. "Я согласна с (предпринимателем - ред.) Илоном Маском, который предложил фактически нулевые торговые пошлины между Европой и Соединенными Штатами. И это, безусловно, цель, к которой мы должны стремиться в ходе этих переговоров. Но, конечно, Европейский союз теперь должен отреагировать на то, что выдвинули США", - сказала Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме. Трансляция велась в Youtube на канале культурного центра Швеции и Финляндии "Ханахольмен". Валтонен добавила, что Финляндия поддерживает открытие новых торговых каналов и рассмотрение новых соглашений о свободной торговле с другими частями мира.
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евросоюз, сша, пошлины
Экономика, Евросоюз, США, пошлины
14:15 08.04.2025 (обновлено: 14:16 08.04.2025)
 
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США

Глава МИД Финляндии: ЕС и США должны стремиться к нулевым пошлинам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, пошлины в 25% вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
"Я согласна с (предпринимателем - ред.) Илоном Маском, который предложил фактически нулевые торговые пошлины между Европой и Соединенными Штатами. И это, безусловно, цель, к которой мы должны стремиться в ходе этих переговоров. Но, конечно, Европейский союз теперь должен отреагировать на то, что выдвинули США", - сказала Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме. Трансляция велась в Youtube на канале культурного центра Швеции и Финляндии "Ханахольмен".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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13:50
Валтонен добавила, что Финляндия поддерживает открытие новых торговых каналов и рассмотрение новых соглашений о свободной торговле с другими частями мира.
 
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