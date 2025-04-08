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В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США - 08.04.2025, ПРАЙМ
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США
Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T14:15+0300
2025-04-08T14:15+0300
2025-04-08T14:16+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, пошлины в 25% вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. "Я согласна с (предпринимателем - ред.) Илоном Маском, который предложил фактически нулевые торговые пошлины между Европой и Соединенными Штатами. И это, безусловно, цель, к которой мы должны стремиться в ходе этих переговоров. Но, конечно, Европейский союз теперь должен отреагировать на то, что выдвинули США", - сказала Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме. Трансляция велась в Youtube на канале культурного центра Швеции и Финляндии "Ханахольмен". Валтонен добавила, что Финляндия поддерживает открытие новых торговых каналов и рассмотрение новых соглашений о свободной торговле с другими частями мира.
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Экономика, Евросоюз, США, пошлины
В МИД Финляндии заявили о стремлении ЕС к нулевым пошлинам в торговле с США
Глава МИД Финляндии: ЕС и США должны стремиться к нулевым пошлинам
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты должны стремиться к нулевым импортным пошлинам, но на данном этапе ЕС нужно отреагировать на введенные пошлины, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, пошлины в 25% вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявляла, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном о пошлинах, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
"Я согласна с (предпринимателем - ред.) Илоном Маском, который предложил фактически нулевые торговые пошлины между Европой и Соединенными Штатами. И это, безусловно, цель, к которой мы должны стремиться в ходе этих переговоров. Но, конечно, Европейский союз теперь должен отреагировать на то, что выдвинули США", - сказала Валтонен на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард в Стокгольме. Трансляция велась в Youtube на канале культурного центра Швеции и Финляндии "Ханахольмен".
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Валтонен добавила, что Финляндия поддерживает открытие новых торговых каналов и рассмотрение новых соглашений о свободной торговле с другими частями мира.