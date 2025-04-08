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Рынки приблизились к краю: смелые шагнут вперед

Рынки приблизились к краю: смелые шагнут вперед - 08.04.2025, ПРАЙМ

Рынки приблизились к краю: смелые шагнут вперед

Фондовые рынки США и Азии столкнулись со значительной коррекцией, сопоставимой с падением котировок в кризисные периоды. Агрессивная торговая политика США может | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T05:05+0300

2025-04-08T05:05+0300

2025-04-08T05:05+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Фондовые рынки США и Азии столкнулись со значительной коррекцией, сопоставимой с падением котировок в кризисные периоды. Агрессивная торговая политика США может затормозить глобальную экономику и спровоцировать ускорение инфляции. Ответные меры торговых партнеров усугубят ситуацию для глобальной торговли. JPMorgan повысил оценку риска рецессии в мире с 40% до 60%. Риски стагфляции возникают и для США. S&P Global повысил вероятность рецессии в США с 25% до 30–35%. Сопоставимой оценки придерживается Goldman Sachs, пересмотрев риск рецессии в течение следующих 12 месяцев с 35% до 45%.Для России как страны экспортера и по-прежнему интегрированной в мировую торговлю несмотря на санкции, новый виток торговой войны значим, поскольку определит баланс спроса на рынке сырья. Настроения трейдеров в отношении перспектив нефти уже омрачены – в прошлую пятницу баррель нефти марки Brent по июньским фьючерсам подешевел до 65,58 долл., а по итогам недели стоимость упала на 10,9%. Утром в этот понедельник котировки упала до 63 долл. за баррель — минимума с апреля 2021 года. Цена на российскую нефть сорта Urals скорректировалась до 52,76 долл. за баррель, что ниже потолка цен, установленного странами G7, и цены отсечения в бюджетном правиле (в обоих случаях 60 долл. за баррель).Давление на нефтяные котировки и, соответственно, на настроения в отношении российских нефтяников усиливается после решения ОПЕК+ ускорить темпы увеличения добычи в мае втрое выше плана, до 411 тыс. баррелей в сутки. Омрачает перспективы рынка и снижение цен на топливо крупнейшей нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco на майские поставки своего сорта Arab Light для крупнейших покупателей из Азии.Пока сетка импортных пошлин со стороны США не закреплена, акции российских экспортеров могут остаться под давлением в ближайшие месяцы. Поэтому в отношении сырьевого сектора безопаснее дождаться большей ясности относительно условий для глобальной торговли. По сообщениям Белого дома, около 50 стран направили предложения США о переговорах, но этот процесс может занять месяцы.В случае, если ряду стран удастся через переговоры и уступки достичь договоренностей с США о пересмотре импортных пошлин в сторону смягчения, это снизит давление на сырьевой рынок, а значит и риски для российского экспорта. Если же коррекция нефтяных котировок и цен на другие коммодитис продолжится, поддержать настроения на рынке может ослабление рубля, которое позволит частично компенсировать негативное влияние удешевления нефти.Привлекательнее для инвесторов в таких условиях выглядят компании, ориентированные на внутренний рынок, например, потребительский и ИТ-сектор, телекоммуникации.Инвесторы по-прежнему чувствительны и к геополитике, однако в этой части развитие ситуации непредсказуемо, а значимого прогресса пока не наблюдается. В преддверии заседания Банка России 25 апреля рынок сместит фокус на макроданные. Но динамика инфляции, судя по недельной статистике, пока не говорит о развороте тренда в ценах. Поэтому в ближайшие месяцы участники рынка, скорее всего, предпочтут снизить экспозицию на рискованные активы и займут выжидательные позиции.

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2025

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

мнения аналитиков