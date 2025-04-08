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Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ

Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - 08.04.2025, ПРАЙМ

Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ

Правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:25+0300

2025-04-08T15:25+0300

2025-04-08T15:25+0300

политика

денис шмыгаль

украина

еаст

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированный к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, госзакупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности. "Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки", - добавил он.

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денис шмыгаль, украина, еаст