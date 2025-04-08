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Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ
Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - 08.04.2025, ПРАЙМ
Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ
Правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией,... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T15:25+0300
2025-04-08T15:25+0300
политика
денис шмыгаль
украина
еаст
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированный к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, госзакупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности. "Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки", - добавил он.
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денис шмыгаль, украина, еаст
Политика, Денис Шмыгаль, УКРАИНА, ЕАСТ
15:25 08.04.2025
 
Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ

Шмыгаль: Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированный к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, госзакупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности.
"Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки", - добавил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
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13:53
 
ПолитикаДенис ШмыгальУКРАИНАЕАСТ
 
 
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