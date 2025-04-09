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ЕС получил 2,1 миллиарда евро доходов от активов России

ЕС получил 2,1 миллиарда евро доходов от активов России - 09.04.2025, ПРАЙМ

ЕС получил 2,1 миллиарда евро доходов от активов России

Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T16:53+0300

2025-04-09T16:53+0300

2025-04-09T16:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Евросоюз получил 2,1 миллиарда евро доходов от инвестирования замороженных активов Центробанка России за вторую половину 2024 года, говорится в сообщении Еврокомиссии. "На этой неделе ЕС запросил 2,1 миллиарда евро доходов, полученных от иммобилизованных активов Центробанка России, которые удерживаются в центральных депозитариях… Это покрывает доходы, полученные за вторую половину 2024 года", - пояснили в ЕК. Эти средства планируется направить на "нужды Украины" через Европейский фонд мира и специальный фонд, созданный для поддержки Киева. В дальнейшем средства, полученные за счет инвестирования замороженных российских активов, пойдут на погашения кредита, который Киеву выделили совместно страны "семерки" и ЕС.

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