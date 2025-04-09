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Мошенники начали маскировать сайты под личный кабинет налогоплательщика - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Мошенники начали маскировать сайты под личный кабинет налогоплательщика
Мошенники начали маскировать сайты под личный кабинет налогоплательщика - 09.04.2025, ПРАЙМ
Мошенники начали маскировать сайты под личный кабинет налогоплательщика
Мошенники на фоне приближения в РФ сроков подачи налоговых деклараций за 2024 год стали маскировать фишинговые сайты под личный кабинет налогоплательщика - их... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T11:41+0300
2025-04-09T11:41+0300
мошенничество
рф
москва
angara security
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники на фоне приближения в РФ сроков подачи налоговых деклараций за 2024 год стали маскировать фишинговые сайты под личный кабинет налогоплательщика - их названия содержали такие слова, как lk, fns и nalog, говорится в релизе Angara Security. "Специалисты Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") обнаружили фишинговые сайты, крайне похожие на сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Домены были зарегистрированы в конце марта, и их названия содержали различные сочетания "lk", "fns" и "nalog". Один из сайтов уже заблокирован, второй - направлен в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам", - сообщили в компании. Так, один из сайтов был оформлен под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции "Войти через "Госуслуги" ссылка вела не на авторизацию через портал, а на похожую страницу фишингового ресурса, уточнила руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова, чьи слова приводятся в релизе. Эксперты компании напомнили о повышенном интересе злоумышленников к данным граждан - информация может стать основой для реализации сценариев обмана граждан с использованием методов социальной инженерии. "Мы предполагаем, что домены были созданы для сбора учетных данных налогоплательщиков в рамках завершения налоговой кампании 2025 года. Некоторые сайты уже функционировали, другие находились в стадии подготовки к работе", - добавила она. Налогоплательщики в РФ до 25 апреля должны предоставить ряд квартальных деклараций за первый квартал текущего года, в том числе по налогу на добавленную стоимость и прибыль. Отчетность по форме 3-НДФЛ за 2024 год физлица должны направить не позднее 30 апреля. Исключение составляют случаи, когда декларация подается исключительно для получения налогового вычета, так как в этом случае она может быть представлена в течение трех лет.
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рф, москва, angara security
Мошенничество, РФ, МОСКВА, Angara Security
11:41 09.04.2025
 
Мошенники начали маскировать сайты под личный кабинет налогоплательщика

Angara Security: мошенники маскируют фишинговые сайты под личный кабинет налогоплательщика

© fotolia.com / Santiago Cornejo Оплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© fotolia.com / Santiago Cornejo
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мошенники на фоне приближения в РФ сроков подачи налоговых деклараций за 2024 год стали маскировать фишинговые сайты под личный кабинет налогоплательщика - их названия содержали такие слова, как lk, fns и nalog, говорится в релизе Angara Security.
"Специалисты Angara SOC (корпоративный центр ГосСОПКА класса "А") обнаружили фишинговые сайты, крайне похожие на сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Домены были зарегистрированы в конце марта, и их названия содержали различные сочетания "lk", "fns" и "nalog". Один из сайтов уже заблокирован, второй - направлен в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам", - сообщили в компании.
Так, один из сайтов был оформлен под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции "Войти через "Госуслуги" ссылка вела не на авторизацию через портал, а на похожую страницу фишингового ресурса, уточнила руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова, чьи слова приводятся в релизе.
Эксперты компании напомнили о повышенном интересе злоумышленников к данным граждан - информация может стать основой для реализации сценариев обмана граждан с использованием методов социальной инженерии.
"Мы предполагаем, что домены были созданы для сбора учетных данных налогоплательщиков в рамках завершения налоговой кампании 2025 года. Некоторые сайты уже функционировали, другие находились в стадии подготовки к работе", - добавила она.
Налогоплательщики в РФ до 25 апреля должны предоставить ряд квартальных деклараций за первый квартал текущего года, в том числе по налогу на добавленную стоимость и прибыль. Отчетность по форме 3-НДФЛ за 2024 год физлица должны направить не позднее 30 апреля. Исключение составляют случаи, когда декларация подается исключительно для получения налогового вычета, так как в этом случае она может быть представлена в течение трех лет.
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МошенничествоРФМОСКВАAngara Security
 
 
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