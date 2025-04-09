Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил введение Трампом пошлин на импорт из других стран - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/ekspert-856495530.html
Эксперт оценил введение Трампом пошлин на импорт из других стран
Эксперт оценил введение Трампом пошлин на импорт из других стран - 09.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил введение Трампом пошлин на импорт из других стран
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран создают шанс для России в торговле с партнерами из разных стран, прежде всего... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T07:02+0300
2025-04-09T07:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
симферополь
китай
александр лосев
дональд трамп
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856495530.jpg?1744171354
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран создают шанс для России в торговле с партнерами из разных стран, прежде всего государств Глобального Юга, без издержек, связанных с посредниками и санкционным давлением, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу со среды. "И у нас появляется шанс для нормальной кооперации со странами Глобального Юга, появляется возможность расширять свое производство. И что касается базовых товаров, почему санкции не работают или работают в неполной мере - потому что Россия была встроена в 38% глобальных цепочек создания стоимости именно на уровне базовых материалов. Нас не выключить, эти материалы все равно будут. Мы потеряем немножко в ценах на сырье, в ценах на металлы, я думаю, не потеряем в ценах на продовольствие, но все издержки, связанные с цепочками посредников, с тем, что очень многие страны участвовали в санкционной войне против России, а теперь они сами на себе, на своей шкуре это ощутят, вот эти издержки исчезнут", - сказал Лосев. Эксперт выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество России с Китаем будет расти. Если ранее китайские партнеры могли, по сути, участвовать в антироссийских санкциях, чтобы сохранить для себя доступ на гигантский американский прибыльный рынок, то сейчас, после введенных пошлин, все встает на свои места, отметил Лосев. Учитывая сырьевой характер экспорта, потери России будут связаны с неизбежным падением спроса и цен на сырье, отметил эксперт. Тем не менее, Россия, как производитель стратегической сырьевой продукции, обеспечивающей потребности в энергии, удобрениях и продовольствии, пострадает существенно меньше, чем экспортеры высокотехнологической продукции, отметил он. "Давайте поймем, что на планете Земля восемь миллиардов человек. То, что мы поставляем на мировой рынок, это не автомобили, к сожалению, не самолеты, не высокотехнологичное производство. Но мы поставляем базовые вещи, без которых человечество не справится. Это энергоносители, это металлы, это продовольствие и удобрения. Восемь миллиардов человек должны согреваться, куда-то ездить, что-то есть", - сказал эксперт. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств АСЕАН США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32%, Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
сша
симферополь
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, симферополь, китай, александр лосев, дональд трамп, асеан
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, СИМФЕРОПОЛЬ, КИТАЙ, Александр Лосев, Дональд Трамп, АСЕАН
07:02 09.04.2025
 
Эксперт оценил введение Трампом пошлин на импорт из других стран

Финансист Лосев: пошлины на импорт из других стран создают шанс для России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран создают шанс для России в торговле с партнерами из разных стран, прежде всего государств Глобального Юга, без издержек, связанных с посредниками и санкционным давлением, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу со среды.
"И у нас появляется шанс для нормальной кооперации со странами Глобального Юга, появляется возможность расширять свое производство. И что касается базовых товаров, почему санкции не работают или работают в неполной мере - потому что Россия была встроена в 38% глобальных цепочек создания стоимости именно на уровне базовых материалов. Нас не выключить, эти материалы все равно будут. Мы потеряем немножко в ценах на сырье, в ценах на металлы, я думаю, не потеряем в ценах на продовольствие, но все издержки, связанные с цепочками посредников, с тем, что очень многие страны участвовали в санкционной войне против России, а теперь они сами на себе, на своей шкуре это ощутят, вот эти издержки исчезнут", - сказал Лосев.
Эксперт выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество России с Китаем будет расти. Если ранее китайские партнеры могли, по сути, участвовать в антироссийских санкциях, чтобы сохранить для себя доступ на гигантский американский прибыльный рынок, то сейчас, после введенных пошлин, все встает на свои места, отметил Лосев.
Учитывая сырьевой характер экспорта, потери России будут связаны с неизбежным падением спроса и цен на сырье, отметил эксперт. Тем не менее, Россия, как производитель стратегической сырьевой продукции, обеспечивающей потребности в энергии, удобрениях и продовольствии, пострадает существенно меньше, чем экспортеры высокотехнологической продукции, отметил он.
"Давайте поймем, что на планете Земля восемь миллиардов человек. То, что мы поставляем на мировой рынок, это не автомобили, к сожалению, не самолеты, не высокотехнологичное производство. Но мы поставляем базовые вещи, без которых человечество не справится. Это энергоносители, это металлы, это продовольствие и удобрения. Восемь миллиардов человек должны согреваться, куда-то ездить, что-то есть", - сказал эксперт.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств АСЕАН США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32%, Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАСИМФЕРОПОЛЬКИТАЙАлександр ЛосевДональд ТрампАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала