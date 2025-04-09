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Эксперты оценили перспективы создания аналога Visa и Masterсard

Эксперты оценили перспективы создания аналога Visa и Masterсard - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы создания аналога Visa и Masterсard

Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:15+0300

2025-04-09T03:15+0300

2025-04-09T03:15+0300

экономика

европа

сша

китай

кристин лагард

виктор достов

дональд трамп

rupay

unionpay

мгу

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном межгосударственном образовании, как ЕС, потребует много времени и миллиардных затрат, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на этой неделе заявила, что Европе нужно прекратить полагаться на зарубежные платежные решения, такие как Visa и Masterсard, и сокращать зависимость от них. В ходе своего интервью радиостанции Newstalk она также призвала развивать собственную платежную инфраструктуру. Впервые о своем желании уйти от американского финансового контроля в Европе заговорили еще в 2017 году. ЕЦБ тогда заявил о необходимости разработки своей системы платежей. Но в конечном итоге эта инициатива сошла на нет, напомнила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. При этом, как показал анализ РИА Новости, мир знает уже достаточно много примеров национальных платежных карт. Это, в частности, индийская RuPay, бразильская Elo, португальская Multibanco, канадская Interac и другие. А некоторым региональным решениям даже удалось стать международными, распространившись на другие страны: это китайская UnionPay, японская JCB, российская система "Мир". ЦЕНА ПЛАТЕЖНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ "Попытка уйти от американского контроля может иметь неприятные последствия для финансовой системы Европы, так как большая часть платежей осуществляется в долларах и проходит через американские банки. В то же время глобальная торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, подразумевает и перестройку финансовой системы, странам нужно защищать свои собственные интересы, о чем и заявила Кристин Лагард", - комментирует Давыдова. Отказаться от американских платежных систем можно, но процесс будет достаточно сложным и длительным, полагает замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МГУ Тимофей Воронин. Так же думает и эксперт НТИ по цифровым финансам Виктор Достов: по его словам, принципиальной проблемы в создании большой платежной системы с нуля нет - это показал Китай, Россия и другие страны. Эксперты предостерегают, что есть нюансы - как технологические, так и финансовые. Так, например, такую систему, может, и получится разработать за год-полтора, вливая большие бюджеты, однако основной сложностью разработки глобальных платежных систем является требование к их надежности - необходимо очень много тестировать их и отлаживать на практике, обращает внимание гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. "Разработка такой системы займет годы и потребует огромных денежных вложений", - подчеркивает эксперт. Основная проблема - цена, продолжает Достов. "Инфраструктурные затраты будут исчисляться миллиардами евро, к ним надо добавить расходы банков, продавцов и других конечных пользователей", - резюмировал он.

европа

сша

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, китай, кристин лагард, виктор достов, дональд трамп, rupay, unionpay, мгу