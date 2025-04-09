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Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/kiodo-856498042.html
Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин
Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин
Два высокопоставленных чиновника направлены в США для ведения переговоров вокруг пошлин, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:11+0300
2025-04-09T09:11+0300
экономика
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ТОКИО, 9 апр – ПРАЙМ. Два высокопоставленных чиновника направлены в США для ведения переговоров вокруг пошлин, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве. В США направлен заместитель министра иностранных дел Такэси Акахори и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо. В марте в США министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто ездил с краткосрочным визитом для встречи с министром торговли США Говардом Латником. Он пытался договориться об нераспространении на Японию 25%-ных дополнительных пошлин на автомобили и 25%-ных пошлин на сталь и алюминий. Однако видимых результатов эти переговоры не принесли. В Японии растет убеждение, что переговорный процесс с США будет трудным и долгим. В среду вступили в силу 24%-ные пошлины в отношении Японии в рамках так называемых взаимных пошлин. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24%-ные пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
https://1prime.ru/20250409/politico-856496275.html
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мировая экономика, сша, япония, токио
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио
09:11 09.04.2025
 
Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин

Киодо: два японских чиновника направлены в США для переговоров по пошлинам

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 9 апр – ПРАЙМ. Два высокопоставленных чиновника направлены в США для ведения переговоров вокруг пошлин, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
В США направлен заместитель министра иностранных дел Такэси Акахори и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо.
В марте в США министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто ездил с краткосрочным визитом для встречи с министром торговли США Говардом Латником. Он пытался договориться об нераспространении на Японию 25%-ных дополнительных пошлин на автомобили и 25%-ных пошлин на сталь и алюминий. Однако видимых результатов эти переговоры не принесли.
В Японии растет убеждение, что переговорный процесс с США будет трудным и долгим.
В среду вступили в силу 24%-ные пошлины в отношении Японии в рамках так называемых взаимных пошлин.
До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис.
США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24%-ные пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
СМИ: ЕС рассматривает возможность введения ответных пошлин против США
08:07
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЯПОНИЯТокио
 
 
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