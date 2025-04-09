https://1prime.ru/20250409/kiodo-856498042.html

Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин

Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ

Япония отправила двух чиновников на переговоры в США вокруг пошлин

Два высокопоставленных чиновника направлены в США для ведения переговоров вокруг пошлин, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T09:11+0300

2025-04-09T09:11+0300

2025-04-09T09:11+0300

экономика

мировая экономика

сша

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg

ТОКИО, 9 апр – ПРАЙМ. Два высокопоставленных чиновника направлены в США для ведения переговоров вокруг пошлин, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве. В США направлен заместитель министра иностранных дел Такэси Акахори и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо. В марте в США министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто ездил с краткосрочным визитом для встречи с министром торговли США Говардом Латником. Он пытался договориться об нераспространении на Японию 25%-ных дополнительных пошлин на автомобили и 25%-ных пошлин на сталь и алюминий. Однако видимых результатов эти переговоры не принесли. В Японии растет убеждение, что переговорный процесс с США будет трудным и долгим. В среду вступили в силу 24%-ные пошлины в отношении Японии в рамках так называемых взаимных пошлин. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24%-ные пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

https://1prime.ru/20250409/politico-856496275.html

сша

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, токио