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Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики

Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики - 09.04.2025, ПРАЙМ

Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики

Правительство Италии снизило прогноз роста на 2025 год с 1,2 до 0,6%, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T22:49+0300

2025-04-09T22:49+0300

2025-04-09T22:50+0300

экономика

прогноз

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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии снизило прогноз роста на 2025 год с 1,2 до 0,6%, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. "Мы прогнозируем реальный рост ВВП на 0,6% в 2025 году, на 0,8% в 2026 и 2027 годах, что фактически вдвое меньше прогноза, который составлял 1,2%", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета министров. По словам Джорджетти, правительственный документ о состоянии экономики принимается "в сложной обстановке, которая затрудняет "как долгосрочные, так и краткосрочные прогнозы". Говоря о более отдаленных оценках, министр в ответ на вопрос журналистов заявил, что "если попадет в цель с 2025-м, то тогда станет волшебником". Государственный долг по отношению к ВВП "будет равен 136,6% в 2025 году, 137,6% в 2026 году и 137,4% в 2027 году", сказал Джорджетти. Согласно последним оценкам центробанка, госдолг Италии к ВВП по итогам 2024 года вырос до 135,3%. Рост ВВП, добавил министр, "уже был снижен по сравнению с тем, что мы предполагали несколько дней назад. Вместе с тем, Джорджетти заявил, что после решения США приостановить введение новых пошлин на 90 дней "ВВП может быть пересмотрен в сторону повышения". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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прогноз