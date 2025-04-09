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Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики - 09.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250409/prognoz-856532094.html
Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики
Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики - 09.04.2025, ПРАЙМ
Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики
Правительство Италии снизило прогноз роста на 2025 год с 1,2 до 0,6%, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:49+0300
2025-04-09T22:50+0300
экономика
прогноз
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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии снизило прогноз роста на 2025 год с 1,2 до 0,6%, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. "Мы прогнозируем реальный рост ВВП на 0,6% в 2025 году, на 0,8% в 2026 и 2027 годах, что фактически вдвое меньше прогноза, который составлял 1,2%", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета министров. По словам Джорджетти, правительственный документ о состоянии экономики принимается "в сложной обстановке, которая затрудняет "как долгосрочные, так и краткосрочные прогнозы". Говоря о более отдаленных оценках, министр в ответ на вопрос журналистов заявил, что "если попадет в цель с 2025-м, то тогда станет волшебником". Государственный долг по отношению к ВВП "будет равен 136,6% в 2025 году, 137,6% в 2026 году и 137,4% в 2027 году", сказал Джорджетти. Согласно последним оценкам центробанка, госдолг Италии к ВВП по итогам 2024 года вырос до 135,3%. Рост ВВП, добавил министр, "уже был снижен по сравнению с тем, что мы предполагали несколько дней назад. Вместе с тем, Джорджетти заявил, что после решения США приостановить введение новых пошлин на 90 дней "ВВП может быть пересмотрен в сторону повышения". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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прогноз
Экономика, прогноз
22:49 09.04.2025 (обновлено: 22:50 09.04.2025)
 
Правительство Италии вдвое снизило прогноз по росту экономики

Министр экономики Джорджетти: Италия вдвое снизила прогноз по росту экономики

© AFP / Andreas Solaro#Здание Палаты депутатов Италии в Риме
#Здание Палаты депутатов Италии в Риме - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© AFP / Andreas Solaro
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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Правительство Италии снизило прогноз роста на 2025 год с 1,2 до 0,6%, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
"Мы прогнозируем реальный рост ВВП на 0,6% в 2025 году, на 0,8% в 2026 и 2027 годах, что фактически вдвое меньше прогноза, который составлял 1,2%", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета министров.
По словам Джорджетти, правительственный документ о состоянии экономики принимается "в сложной обстановке, которая затрудняет "как долгосрочные, так и краткосрочные прогнозы".
Говоря о более отдаленных оценках, министр в ответ на вопрос журналистов заявил, что "если попадет в цель с 2025-м, то тогда станет волшебником".
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Государственный долг по отношению к ВВП "будет равен 136,6% в 2025 году, 137,6% в 2026 году и 137,4% в 2027 году", сказал Джорджетти. Согласно последним оценкам центробанка, госдолг Италии к ВВП по итогам 2024 года вырос до 135,3%.
Рост ВВП, добавил министр, "уже был снижен по сравнению с тем, что мы предполагали несколько дней назад. Вместе с тем, Джорджетти заявил, что после решения США приостановить введение новых пошлин на 90 дней "ВВП может быть пересмотрен в сторону повышения".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
 
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