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Китай предупредил США о негативных последствиях повышения пошлин

Китай предупредил США о негативных последствиях повышения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ

Китай предупредил США о негативных последствиях повышения пошлин

Введение США "взаимных тарифов" ослабляет их собственную промышленную базу, говорится в опубликованной в среду пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T11:48+0300

2025-04-09T11:48+0300

2025-04-09T11:48+0300

экономика

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китай

пекин

вашингтон

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ПЕКИН, 9 апр – ПРАЙМ. Введение США "взаимных тарифов" ослабляет их собственную промышленную базу, говорится в опубликованной в среду пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о китайско-американских торгово-экономических отношениях. "Взаимные тарифы" ослабляют промышленную базу США. Администрация Трампа (президента США - ред.) пытается заставить производство вернуться в страну с помощью пошлин, но на самом деле пошлины будут передаваться шаг за шагом по всей промышленной цепочке и цепочке поставок, усугубляя риски сбоев в цепочке поставок и опустошения промышленности, а также затрудняя развитие производства", - говорится в "Белой книге", полный текст которой опубликовало агентство Синьхуа. В документе также отмечается, что "взаимные пошлины" усиливают панику на финансовых рынках. Как говорится в "Белой книге", на следующий день после того, как США объявили о своих "взаимных тарифах", все три основных американских фондовых индекса упали более чем на 5%, а обменный курс доллара США по отношению к евро существенно снизился. "Историческая практика неоднократно доказала, что торговый протекционизм не способствует улучшению экономики страны, а вместо этого наносит серьезный ущерб мировой торговой и инвестиционной системе, может спровоцировать глобальный экономический и финансовый кризис", - говорится в тексте. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

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пекин

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мировая экономика, китай, пекин, вашингтон, дональд трамп, ван и