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Названы товары, которые затронет торговая война США и Китая

Названы товары, которые затронет торговая война США и Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ

Названы товары, которые затронет торговая война США и Китая

Экспорт КНР в США сконцентрирован в потребительском и технологическом сегментах, а американские поставки в Поднебесную сосредоточены в энергетике, сельском... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:25+0300

2025-04-09T19:25+0300

2025-04-09T19:26+0300

экономика

торговая война

сша

китай

товары

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экспорт КНР в США сконцентрирован в потребительском и технологическом сегментах, а американские поставки в Поднебесную сосредоточены в энергетике, сельском хозяйстве и высокотехнологичных отраслях, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Фиранчук. Он напомнил, что в торговле двух стран существует заметный дисбаланс. Так, по данным американской статистики, импорт США из Китая в 2024 году составил 439 миллиардов долларов и втрое превысил объемы экспорта (144 миллиарда долларов). "По данным базы ООН Comtrade, в 2024 году крупнейшей статьей импорта США из Китая стали электрические машины и оборудование, включая бытовую электронику и комплектующие. Объем поставок составил 124 миллиарда долларов, что эквивалентно 28,2% от общего импорта из Китая. Следом идут механическое оборудование и промышленные станки - 82 миллиарда долларов (18,7%). Третью позицию заняли игрушки, спортивные товары и игры (30 миллиардов долларов, 6,8% от общего импорта из Китая). Также в пятерку крупнейших категорий вошли пластмассы и изделия из них (19,3 миллиарда долларов, 4,4%) и мебель с осветительными приборами (18,5 миллиарда долларов, 4,2%)", - сказал Фиранчук. Он указал, что в совокупности на эти пять товарных групп пришлось более 62% американского импорта из Китая в 2024 году. "Американский экспорт в Китай имеет иную структуру. Хотя крупнейшей позицией экспорта также стали электротехнические изделия, их объем составил лишь 15,3 миллиарда долларов - почти в восемь раз меньше, чем аналогичный импорт (10,6% от всего экспорта США в Китай). Схожие доли заняли поставки минерального топлива и нефтепродуктов - 14,7 миллиарда долларов (10,3%) и сельскохозяйственная продукция, такая как масличные культуры, - 13,4 миллиарда долларов (9,3%). Далее следуют механическое оборудование (12,9 миллиарда долларов, 9%), авиационная техника (11,5 миллиарда долларов, 8%) и медицинские, оптические и измерительные приборы (11,2 миллиарда долларов, 7,8%). Эти шесть категорий в сумме обеспечили более половины всего американского экспорта в Китай", - разъяснил эксперт. Ситуация, при которой США имеют значительный дефицит в торговле с КНР, сохраняется на протяжении многих лет и нередко вызывает обеспокоенность в политических кругах США, добавил он. "Еще до первого президентского срока Дональда Трампа в 2016 году дефицит в торговле товарами между США и Китаем составлял 347 миллиардов долларов. В 2019 году - последнем доковидном году его администрации - дефицит оставался примерно на том же уровне (343 миллиарда долларов), несмотря на введенные Вашингтоном меры протекционизма и начало так называемой торговой войны. Как показал опыт, эти меры не привели к заметному сокращению разрыва между импортом и экспортом. Вероятно, текущая торговая война приведет к сжатию взаимной торговли по обоим направлениям", - сказал Фиранчук, подчеркнув, что полностью торговля между странами все же не остановится. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США, а 9 апреля власти Китая объявили о том, что дополнительные пошлины с 10 апреля будут повышены с 34% до 84%.

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торговая война, сша, китай, товары