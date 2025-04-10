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Африка может заменить США как торгового партнера, заявил эксперт

Африка может заменить США как торгового партнера, заявил эксперт - 10.04.2025, ПРАЙМ

Африка может заменить США как торгового партнера, заявил эксперт

Африканские страны располагают потенциалом, чтобы найти альтернативу США в качестве торгового партнера в случае, если проблема пошлин не будет урегулирована,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:24+0300

2025-04-10T18:24+0300

2025-04-10T18:25+0300

экономика

африка

сша

торговый партнер

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Африканские страны располагают потенциалом, чтобы найти альтернативу США в качестве торгового партнера в случае, если проблема пошлин не будет урегулирована, однако это станет возможным лишь в среднесрочной или долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости генеральный директор Фонда частного сектора Лесото (Private Sector Foundation of Lesotho) Табо Кхеси. В рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом 2 апреля указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран Лесото было обложено 50-процентной пошлиной, ЮАР и Алжир - 30-процентной, Нигерия - 14-процентной. "У Африканского континента есть большой потенциал для того, чтобы заменить США в качестве торгового партнера, однако это может стать среднесрочной или долгосрочной инициативой ввиду существующих ограничений, связанных с поставками", - считает эксперт. При этом, по словам аналитика, африканские экспортеры вряд ли откажутся от традиционных направлений поставок, поскольку "не могут сделать выбор в пользу разработки новых направлений ввиду риска высоких расходов". Он напомнил, что ряд стран предлагают беспошлинный и неквотируемый доступ к рынкам для продукции из наименее развитых стран, в том числе Япония, страны-члены Евросоюза, Канада, Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия и Австралия. По мнению эксперта, африканским государствам нужен будет ряд торговых партнеров, чтобы обеспечить эквивалентную замену США, отдельные страны, включая Россию, вряд ли смогут справиться с этой задачей самостоятельно. "Объем торговли между Россией и Африкой составил порядка 24,5 миллиарда долларов в 2024 году, в то время как между США и африканскими странами он достиг 71,6 миллиарда долларов. Исходя из этого, Россия вряд ли сможет заменить США в качестве торгового партнера, африканским странам может понадобиться больше партнеров, чтобы заменить США", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.

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африка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

африка, сша, торговый партнер