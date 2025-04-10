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Россия не откажется от прав на собственные активы, заявил Песков
Россия не откажется от прав на собственные активы, заявил Песков - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия не откажется от прав на собственные активы, заявил Песков
Россия никогда не откажется от права на свои активы и защиту этих активов за рубежом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:37+0300
2025-04-10T13:37+0300
2025-04-10T13:37+0300
экономика
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активы
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не откажется от права на свои активы и защиту этих активов за рубежом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, несколько европейских стран все еще против использования замороженных российских активов, однако другие государства не поддерживают подобный подход, что может обернуться серьезными последствиями."А последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав ", - отметил пресс-секретарь президента.Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, резюмировал он.
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россия, активы
Экономика, РОССИЯ, активы
Россия не откажется от прав на собственные активы, заявил Песков
Песков: РФ не откажется от прав на свои активы и действий в их защиту за рубежом
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия никогда не откажется от права на свои активы и защиту этих активов за рубежом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, несколько европейских стран все еще против использования замороженных российских активов, однако другие государства не поддерживают подобный подход, что может обернуться серьезными последствиями.
"А последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав ", - отметил пресс-секретарь президента.
Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, резюмировал он.
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