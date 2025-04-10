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Россиян научили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать

Россиян научили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать - 10.04.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, где хранить деньги в 2025 году, чтобы не прогадать

Самый выгодный способ хранения денег в 2025 году — диверсифицированный инвестиционный портфель с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:03+0300

2025-04-10T03:03+0300

2025-04-10T03:03+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Самый выгодный способ хранения денег в 2025 году — диверсифицированный инвестиционный портфель с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.Разберем подробнее каждый вид.ДепозитыСамый простой и надёжный способ сохранить деньги от инфляции. Некоторые банки в условиях жёсткой конкуренции предлагают ставки свыше 21% годовых (по данным Банки.ру), особенно если речь о новых клиентах или онлайн-продуктах.“Это удобно, прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы. Это значит, что если у банка отзовут лицензию или у него будут финансовые проблемы, средства не пропадут. Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчику или владельцу счета возмещение, но только в пределах 1,4 миллиона рублей”, - напомнила аналитик.ОФЗ и корпоративные облигацииПо данным Московской биржи (https://www.moex.com/n89174), в марте физлица инвестировали в акции и облигации на фондовом рынке Московской биржи рекордные 250 миллиардов рублей, из них в облигации вложено 211,3 миллиарда, или 84,5%.Государственные облигации (ОФЗ) — это по сути "долговые расписки" от государства. Вы даёте деньги в долг — вам платят процент. Надёжно, прозрачно и с понятным доходом. Сейчас на рынке есть огромное количество видов ОФЗ на “любой вкус”, можно выбрать интересующие параметры бумаги (например, через фильтр в приложении брокера) и сделать выбор в зависимости от вашей стратегии и предпочтений.Диапазон доходности ОФЗ сегодня - от 15,5% и до 20,5% в зависимости от дюрации, при этом они остаются надежным инструментом с низким уровнем риска. Их можно покупать и продавать через брокера, держать до погашения и получать регулярные купоны. А если выбирать ОФЗ с переменным купоном, доходность будет автоматически корректироваться при изменении ключевой ставки.Корпоративные облигации дают более высокую доходность, но и риск по ним выше, чем в ОФЗ.Для консервативных инвесторов лучше выбирать эмитентов из компаний первого эшелона, имеющих кредитный рейтинг инвестиционного уровня не ниже АА (пример: Аэрофлот, Магнит, РЖД, Европлан и др). Такие бумаги способны принести доходность выше ключевой ставки ЦБ.Если у вас крупные суммы и вы разбираетесь в инвестиционных инструментах - можно смотреть шире: фонды, золото, валюта, недвижимость.Инвестиционные фонды (например, ETF) — хорошая альтернатива для тех, кто хочет "всё и сразу". Это набор акций или облигаций в одной "коробке". Удобно и менее рискованно, чем выбирать бумаги поштучно.А что с акциями? Акции могут быть прибыльными, особенно на горизонте в 3–5 лет. Но в 2025 году рынок нестабилен, и нужно хорошо разбираться, чтобы не потерять. Если вы не готовы следить за новостями и копаться в отчётах компаний — лучше не начинать с них.“В качестве вывода хочу отметить, что в 2025 году главный подход к деньгам — разумная осторожность. Не пытайтесь обогнать рынок или найти волшебный способ приумножить капитал.Самая разумная стратегия — гибкий, диверсифицированный подход с упором на надёжные инструменты и осознанное принятие риска. Ваша цель — не просто хранить, а сохранять и приумножать. И это вполне реально”, - заключила Замалеева.

https://1prime.ru/20250307/nakopleniya-855557942.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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