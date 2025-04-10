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Фондовые индексы АТР растут на ожидании мер стимулирования в Китае

Фондовые индексы АТР растут на ожидании мер стимулирования в Китае - 10.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут на ожидании мер стимулирования в Китае

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром поднимаются на ожидании мер стимулирования экономики Китая, свидетельствуют... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T08:13+0300

2025-04-10T08:13+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром поднимаются на ожидании мер стимулирования экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,93%, до 3 216,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,47%, до 1 868,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,68%, до 20 605 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 5,69%, до 2 424,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 4,58%, до 7 712,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 8,53%, до 34 419,5 пункта. Агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с информацией, сообщило, что высшие руководители Китая готовы встретиться в четверг для обсуждения дополнительных стимулов экономики после того, как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины для КНР. "Инвесторы будут внимательно следить за бюджетным стимулированием и дальнейшими признаками государственной поддержки в основных отраслях, особенно в технологическом секторе. Администрация Дональда Трампа также обозначила, что возможности для дальнейшего повышения тарифов для Китая имеют ограничения", - цитирует Блумберг портфельного менеджера Allspring Global Investments Гэри Тана (Gary Tan). Китай с четверга увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Также рынки обратили внимание на выход данных по индексу потребительских цен (CPI) Китая. Основной показатель инфляции в марте снизился на 0,1% в годовом выражении, согласно данным государственного статистического управления КНР.

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