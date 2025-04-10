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В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле

В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле

Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:19+0300

2025-04-10T13:19+0300

2025-04-10T13:20+0300

политика

россия

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", - отметил он в беседе с журналистами.Тем не менее, все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине при соблюдении интересов сторон, подчеркнул он.Переговоры в четверг начались в 10.00 на территории генконсульства России в Стамбуле. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

https://1prime.ru/20250410/peregovory-856542460.html

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россия, турция, дмитрий песков