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В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле
В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле
Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:19+0300
2025-04-10T13:20+0300
политика
россия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", - отметил он в беседе с журналистами.Тем не менее, все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине при соблюдении интересов сторон, подчеркнул он.Переговоры в четверг начались в 10.00 на территории генконсульства России в Стамбуле. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
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россия, турция, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков
13:19 10.04.2025 (обновлено: 13:20 10.04.2025)
 
В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах России и США в Стамбуле

Песков: тема Украины на переговорах делегаций РФ и США в Стамбуле не обсуждается

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", - отметил он в беседе с журналистами.
Тем не менее, все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине при соблюдении интересов сторон, подчеркнул он.
Переговоры в четверг начались в 10.00 на территории генконсульства России в Стамбуле. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле
10:08
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯДмитрий Песков
 
 
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