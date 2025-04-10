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Журналист Fox News раскрыл, что вынудило Трампа отложить пошлины

Журналист Fox News раскрыл, что вынудило Трампа отложить пошлины - 10.04.2025, ПРАЙМ

Журналист Fox News раскрыл, что вынудило Трампа отложить пошлины

Продажа Японией облигаций США вынудила президента США Дональда Трампа приостановить ведение зеркальных пошлин на страны, заявил журналист Fox News Чарльз... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:44+0300

2025-04-10T11:44+0300

2025-04-10T11:44+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажа Японией облигаций США вынудила президента США Дональда Трампа приостановить ведение зеркальных пошлин на страны, заявил журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. "Топ-менеджеры заявили, что именно распродажа (американских облигаций - ред.) Японии, а не КНР, перевернула рынок облигаций и вынудило Трампа к паузе (введения пошлин - ред. ). И да, Трамп одержал победу, так как многие страны хотели заключить сделки (по смягчению пошлин - ред.)", - написал журналист в соцсети X. Гаспарино также ответил на комментарий другого журналиста Fox News Британ Хьюма, заявившего, что Трамп по сути подтвердил анализ Гаспарино по поводу приостановки пошлин и ее связи с продажей облигаций. Так Хьюм прокомментировал отрывок из выступления Трампа перед журналистами в среду, в котором президент заявил, что следил за рынком облигаций. В видео политик отвечал на вопрос журналиста о том, повлияли ли движения на рынке облигаций на его решении о приостановки введения пошлин против стран. "Это не анализ, ... эти комментарии (про пошлины и облигации - ред.) были получены от источников", - написал Гаспарино в ответ на публикацию журналиста Хьюма" Президент США Дональд Трамп ранее отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в США, заявив о наличии "системной проблемы". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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сша, япония, дональд трамп, fox news