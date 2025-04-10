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Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов

Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов - 10.04.2025, ПРАЙМ

Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов

Совокупная премия страховщиков на рынке страхования дебиторской задолженности в России в 2024 году достигла рекордных 8,7 миллиарда рублей, увеличившись на 27%... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:42+0300

2025-04-10T17:42+0300

2025-04-10T17:42+0300

экономика

страховая премия

торговля

кредиты

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совокупная премия страховщиков на рынке страхования дебиторской задолженности в России в 2024 году достигла рекордных 8,7 миллиарда рублей, увеличившись на 27% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании страхового брокера Remind. "Совокупные сборы рынка за прошедший год составили около 8,7 миллиарда рублей премии (+27% к 2023 году), тем самым превысив показатели рекордного 2021 года", – говорится в исследовании рынка дебиторского страхования, которое обеспечивает страховое покрытие убытков предприятий на случай неплатежей со стороны покупателей в России и при экспорте. При этом, по данным экспертов, количество действующих договоров по этому виду страхования растет медленнее, чем совокупная величина премии. "По итогам 2024 года рынок страхования дебиторской задолженности превысил планку в 700 действующих договоров. Если сравнить эти цифры с 2023 годом, то фиксируется рост в 10%", – говорится в материалах. "Тренд на укрупнение среднего размера премии по договору, таким образом, становится все более явным, даже несмотря на довольно длительное снижение уровня ставок премии. И в этом кроется дополнительный фактор нестабильности: с учетом малого количества договоров по страхованию дебиторской задолженности важен рост числа именно средних по объему премии полисов, а этого мы, к сожалению, не наблюдаем", – отмечают авторы. Исследование также показало кардинальное изменение структуры распределения премии по сравнению с 2021 годом: если ранее на долю страховщиков-монолайнеров приходилось около 85% собранной премии, то по итогам 2024 года этот показатель составил всего 35%. Сейчас в России страхованием дебиторской задолженности занимаются восемь страховых компаний, часть из которых – это в прошлом страховщики с иностранным капиталом, которые полностью локализовали бизнес в России. Три компании из этих восьми: "Протекта Торговое Страхование", "Кофас Рус Страховая Компания", "Страховая Компания Герса" – это специализированные "моно-страховщики", которые занимаются только страхованием торговых кредитов. "Универсальные страховщики имеют больше возможностей создавать комбинированные продукты, у них больше ресурсов, так как они крупнее, чем специализированные страховщики-монолайнеры", - отмечают эксперты. Изменения в структуре рынка, по их прогнозу, в среднесрочной перспективе могут дать существенный импульс к развитию продуктового предложения на рынке страхования дебиторской задолженности: появлению новых расширений покрытия и комбинированных продуктовых предложений.

https://1prime.ru/20250331/strakhovanie-856251348.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страховая премия, торговля, кредиты