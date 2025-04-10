Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/talks-856563799.html
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:13+0300
2025-04-10T18:26+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
стамбул
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
СТАМБУЛ, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава делегации России и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере", — сказал дипломат.Он уточнил, что встреча позволила продвинуться в решении задач, которые поставили президенты двух стран.Так, стороны обменялись нотами, в которых зафиксированы взаимные гарантии по беспрепятственному банковскому и финансовому обслуживанию дипломатических миссий двух стран, включая взносы России в ООН и другие международные организации. Кроме того, делегации обсудили дальнейшие шаги по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и выдаче виз.Главы делегаций согласились, что присутствуют серьезные раздражители, оставшиеся со времен администрации экс-президента США, которые необходимо устранить для восстановления связей и укрепления доверия, продолжил Дарчиев. Российская сторона указала на приоритет возвращения конфискованной дипломатической недвижимости. Также подчеркивалось, что возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поспособствовало бы расширению деловых связей.По итогам завершившегося раунда консультаций будут проработаны решения, которые позволят выйти на новые договоренности. Сроки следующей встречи сейчас уточняются, заключил Дарчиев.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
https://1prime.ru/20250410/peskov-856551272.html
сша
стамбул
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, стамбул, рф, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Стамбул, РФ, ООН
18:13 10.04.2025 (обновлено: 18:26 10.04.2025)
 
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ

Посол Дарчиев: переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава делегации России и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере", — сказал дипломат.
Он уточнил, что встреча позволила продвинуться в решении задач, которые поставили президенты двух стран.
Так, стороны обменялись нотами, в которых зафиксированы взаимные гарантии по беспрепятственному банковскому и финансовому обслуживанию дипломатических миссий двух стран, включая взносы России в ООН и другие международные организации. Кроме того, делегации обсудили дальнейшие шаги по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и выдаче виз.
Главы делегаций согласились, что присутствуют серьезные раздражители, оставшиеся со времен администрации экс-президента США, которые необходимо устранить для восстановления связей и укрепления доверия, продолжил Дарчиев. Российская сторона указала на приоритет возвращения конфискованной дипломатической недвижимости. Также подчеркивалось, что возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поспособствовало бы расширению деловых связей.
По итогам завершившегося раунда консультаций будут проработаны решения, которые позволят выйти на новые договоренности. Сроки следующей встречи сейчас уточняются, заключил Дарчиев.
Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Россия изучит последствия обострения торговой войны США и Китая
13:26
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАСтамбулРФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала