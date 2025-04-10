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Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:13+0300
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СТАМБУЛ, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава делегации России и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере", — сказал дипломат.Он уточнил, что встреча позволила продвинуться в решении задач, которые поставили президенты двух стран.Так, стороны обменялись нотами, в которых зафиксированы взаимные гарантии по беспрепятственному банковскому и финансовому обслуживанию дипломатических миссий двух стран, включая взносы России в ООН и другие международные организации. Кроме того, делегации обсудили дальнейшие шаги по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и выдаче виз.Главы делегаций согласились, что присутствуют серьезные раздражители, оставшиеся со времен администрации экс-президента США, которые необходимо устранить для восстановления связей и укрепления доверия, продолжил Дарчиев. Российская сторона указала на приоритет возвращения конфискованной дипломатической недвижимости. Также подчеркивалось, что возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поспособствовало бы расширению деловых связей.По итогам завершившегося раунда консультаций будут проработаны решения, которые позволят выйти на новые договоренности. Сроки следующей встречи сейчас уточняются, заключил Дарчиев.Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Стамбул, РФ, ООН
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
Посол Дарчиев: переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере
СТАМБУЛ, 10 апр - ПРАЙМ. Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили банковское обслуживание дипломатов. Об этом сообщил глава делегации России и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере", — сказал дипломат.
Он уточнил, что встреча позволила продвинуться в решении задач, которые поставили президенты двух стран.
Так, стороны обменялись нотами, в которых зафиксированы взаимные гарантии по беспрепятственному банковскому и финансовому обслуживанию дипломатических миссий двух стран, включая взносы России в ООН и другие международные организации. Кроме того, делегации обсудили дальнейшие шаги по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и выдаче виз.
Главы делегаций согласились, что присутствуют серьезные раздражители, оставшиеся со времен администрации экс-президента США, которые необходимо устранить для восстановления связей и укрепления доверия, продолжил Дарчиев. Российская сторона указала на приоритет возвращения конфискованной дипломатической недвижимости. Также подчеркивалось, что возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поспособствовало бы расширению деловых связей.
По итогам завершившегося раунда консультаций будут проработаны решения, которые позволят выйти на новые договоренности. Сроки следующей встречи сейчас уточняются, заключил Дарчиев.
Переговоры начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались около шести часов. Американскую делегацию возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
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