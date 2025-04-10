Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250410/turtsija-856534364.html
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности
Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T01:48+0300
2025-04-10T01:48+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
масуд пезешкиан
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856534364.jpg?1744238916
АНКАРА, 10 апр - ПРАЙМ. Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости. "Мы поддерживаем контакты с Ираном и Соединенными Штатами. Я говорил с Ираном до и после моего недавнего визита в США. Мой совет им - как можно скорее начать переговоры лицом к лицу. Военная операция против Ирана не создаст ничего, кроме нестабильности в регионе. У Ирана есть ядерный потенциал, но нет оружия. Я думаю, что Трамп открыт для разговора. Если стороны воспользуются этим, я верю, что проблему можно решить без применения силы" - заявил Фидан в интервью телеканалу CNN Türk. Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, масуд пезешкиан, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, МИД
01:48 10.04.2025
 
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности

Глава МИД Турции Фидан: операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 10 апр - ПРАЙМ. Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости.
"Мы поддерживаем контакты с Ираном и Соединенными Штатами. Я говорил с Ираном до и после моего недавнего визита в США. Мой совет им - как можно скорее начать переговоры лицом к лицу. Военная операция против Ирана не создаст ничего, кроме нестабильности в регионе. У Ирана есть ядерный потенциал, но нет оружия. Я думаю, что Трамп открыт для разговора. Если стороны воспользуются этим, я верю, что проблему можно решить без применения силы" - заявил Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
В начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампМасуд ПезешкианМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала