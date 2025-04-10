Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250410/vaktsina-856556392.html
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы - 10.04.2025, ПРАЙМ
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:39+0300
2025-04-10T15:39+0300
общество
россия
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/76336/02/763360262_0:143:3047:1857_1920x0_80_0_0_507f001b13558eeb91482311fb8d134a.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентство (ФМБА) России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов член-корреспондент РАН Муса Хаитов. "Регистрация и введение в гражданский оборот планируется на конец 2025 - начало 2026 года", - говорится в презентации, представленной Хаитовым в ходе заседание научного совета РАН "Науки о жизни". Он отметил, что вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы "АВР-Vax" успешно прошла доклинические исследования. "Более 100 миллионов человек в мире страдают от аллергии к пыльце березы. Чаще всего она встречается в Северной и Центральной Европе, безусловно, у нас в стране, Северная Америка, Австралия, Япония... Благодаря своим физико-химическим свойствам пыльца березы может разноситься на очень большие расстояния", - сказал Хаитов. Он подчеркнул, что более миллиарда человек на сегодняшний день в мире страдают от различных форм аллергии. По прогнозам Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, в ближайшие десятилетия до 50% населения Земли будет страдать от различных форм аллергических заболеваний.
https://1prime.ru/20250329/vaktsiny-856217779.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76336/02/763360262_190:0:2857:2000_1920x0_80_0_0_3f67183a2288a5b718d64adeb38f45ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, ран
Общество , РОССИЯ, РАН
15:39 10.04.2025
 
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы

Хаитов: вакцину от аллергии на пыльцу березы могут ввести в оборот в конце года

© РИА Новости . Яков Андреев | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентство (ФМБА) России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов член-корреспондент РАН Муса Хаитов.
"Регистрация и введение в гражданский оборот планируется на конец 2025 - начало 2026 года", - говорится в презентации, представленной Хаитовым в ходе заседание научного совета РАН "Науки о жизни".
Он отметил, что вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы "АВР-Vax" успешно прошла доклинические исследования.
"Более 100 миллионов человек в мире страдают от аллергии к пыльце березы. Чаще всего она встречается в Северной и Центральной Европе, безусловно, у нас в стране, Северная Америка, Австралия, Япония... Благодаря своим физико-химическим свойствам пыльца березы может разноситься на очень большие расстояния", - сказал Хаитов.
Он подчеркнул, что более миллиарда человек на сегодняшний день в мире страдают от различных форм аллергии. По прогнозам Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, в ближайшие десятилетия до 50% населения Земли будет страдать от различных форм аллергических заболеваний.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
NYT: глава регулятора США по вакцинам ушел в отставку по просьбе минздрава
29 марта, 14:34
 
ОбществоРОССИЯРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала