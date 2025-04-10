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В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы - 10.04.2025, ПРАЙМ
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:39+0300
2025-04-10T15:39+0300
2025-04-10T15:39+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентство (ФМБА) России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов член-корреспондент РАН Муса Хаитов. "Регистрация и введение в гражданский оборот планируется на конец 2025 - начало 2026 года", - говорится в презентации, представленной Хаитовым в ходе заседание научного совета РАН "Науки о жизни". Он отметил, что вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы "АВР-Vax" успешно прошла доклинические исследования. "Более 100 миллионов человек в мире страдают от аллергии к пыльце березы. Чаще всего она встречается в Северной и Центральной Европе, безусловно, у нас в стране, Северная Америка, Австралия, Япония... Благодаря своим физико-химическим свойствам пыльца березы может разноситься на очень большие расстояния", - сказал Хаитов. Он подчеркнул, что более миллиарда человек на сегодняшний день в мире страдают от различных форм аллергии. По прогнозам Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, в ближайшие десятилетия до 50% населения Земли будет страдать от различных форм аллергических заболеваний.
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общество , россия, ран
В РАН рассказали о выпуске вакцины от аллергии на пыльцу березы
Хаитов: вакцину от аллергии на пыльцу березы могут ввести в оборот в конце года
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российскую вакцину для лечения аллергии на пыльцу березы планируется ввести в оборот в конце 2025 - начале 2026 года, сообщил директор ГНЦ "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентство (ФМБА) России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов член-корреспондент РАН Муса Хаитов.
"Регистрация и введение в гражданский оборот планируется на конец 2025 - начало 2026 года", - говорится в презентации, представленной Хаитовым в ходе заседание научного совета РАН "Науки о жизни".
Он отметил, что вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы "АВР-Vax" успешно прошла доклинические исследования.
"Более 100 миллионов человек в мире страдают от аллергии к пыльце березы. Чаще всего она встречается в Северной и Центральной Европе, безусловно, у нас в стране, Северная Америка, Австралия, Япония... Благодаря своим физико-химическим свойствам пыльца березы может разноситься на очень большие расстояния", - сказал Хаитов.
Он подчеркнул, что более миллиарда человек на сегодняшний день в мире страдают от различных форм аллергии. По прогнозам Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, в ближайшие десятилетия до 50% населения Земли будет страдать от различных форм аллергических заболеваний.
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