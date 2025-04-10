https://1prime.ru/20250410/vto-856555423.html

США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле

США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ

США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле

США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:19+0300

2025-04-10T15:19+0300

2025-04-10T15:19+0300

экономика

сша

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/95/841369545_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_127c240c887d146342f04afc76483036.jpg

ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими пошлины. Об этом заявил журналистам в Женеве торговый источник. "Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - отметил он.Источник также заметил, что Китай выразил сожаление по поводу значительной неопределенности, вызванной мерами США, которые сбивают мировую экономику и подрывают стабильность на международном уровне.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, причем ставки пошлин для каждой страны рассчитываются на основе дефицита торгового баланса с США.

https://1prime.ru/20250409/vvp-856529949.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вто