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США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:19+0300
2025-04-10T15:19+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими пошлины. Об этом заявил журналистам в Женеве торговый источник. "Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - отметил он.Источник также заметил, что Китай выразил сожаление по поводу значительной неопределенности, вызванной мерами США, которые сбивают мировую экономику и подрывают стабильность на международном уровне.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, причем ставки пошлин для каждой страны рассчитываются на основе дефицита торгового баланса с США.
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сша, вто
Экономика, США, ВТО
15:19 10.04.2025
 
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле

США заверили ВТО в соблюдении обязательств по правилам международной торговли

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими пошлины. Об этом заявил журналистам в Женеве торговый источник.
"Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - отметил он.
Источник также заметил, что Китай выразил сожаление по поводу значительной неопределенности, вызванной мерами США, которые сбивают мировую экономику и подрывают стабильность на международном уровне.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, причем ставки пошлин для каждой страны рассчитываются на основе дефицита торгового баланса с США.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
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