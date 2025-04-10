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США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:19+0300
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими пошлины. Об этом заявил журналистам в Женеве торговый источник. "Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - отметил он.Источник также заметил, что Китай выразил сожаление по поводу значительной неопределенности, вызванной мерами США, которые сбивают мировую экономику и подрывают стабильность на международном уровне.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, причем ставки пошлин для каждой страны рассчитываются на основе дефицита торгового баланса с США.
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сша, вто
США заверили ВТО в соблюдении своих обязательств по международной торговле
США заверили ВТО в соблюдении обязательств по правилам международной торговли
ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. США заявили на заседании Всемирной торговой организации (ВТО), что они по-прежнему соблюдают обязательства по международной торговле, несмотря на введенные ими пошлины. Об этом заявил журналистам в Женеве торговый источник.
"Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - отметил он.
Источник также заметил, что Китай выразил сожаление по поводу значительной неопределенности, вызванной мерами США, которые сбивают мировую экономику и подрывают стабильность на международном уровне.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, причем ставки пошлин для каждой страны рассчитываются на основе дефицита торгового баланса с США.
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