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Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах - 10.04.2025, ПРАЙМ
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах
Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:36+0300
2025-04-10T17:36+0300
2025-04-10T17:37+0300
экономика
взносы
капремонт
новостройки
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах с пяти лет до одного года. "В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", - указывается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов. Законопроект предусматривает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме. "Проблема замены лифтов в многоквартирных домах актуальна для субъектов РФ, при этом средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, не всегда достаточно для своевременной замены всех лифтов. Прямое указание на возможность дифференциации взноса на капремонт в зависимости от наличия лифтов в многоквартирном доме будет способствовать принятию субъектами РФ обоснованных решений об установлении минимального размера взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности многоквартирных домов", - отмечается в пояснительной записке. Также предлагается установить возможность дифференциации взносов по отдельным домам с учетом наличия или отсутствия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта. "Норма предоставляет субъектам РФ в рамках проводимой ими работы по обеспечению сбалансированности и автономности системы капитального ремонта возможность выбора: для всех многоквартирных домов в регионе устанавливать экономически обоснованный размер взноса или осуществлять переход к нему поэтапно, начиная с многоквартирных домов, в которых работы по капитальному ремонту проведены. Эта возможность подкрепляется правом субъекта РФ устанавливать период возвратности "внутрикотловых" заимствований", - говорится в материалах к законопроекту. Также Минстрой обратил внимание на то, что в жилищном законодательстве отсутствует норма, устанавливающая запрет на отмену решения собственников о затратах на капремонт, превышающих минимальный размер взноса, и предложил установить, что принятие нового решения, влекущего уменьшение повышенного взноса, не допускается, если размер фонда капремонта недостаточен для финансирования обязательств, на цели которого он был установлен.
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взносы, капремонт, новостройки
Экономика, взносы, капремонт, новостройки
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах
Минстрой предложил сократить отсрочку по взносам на капремонт в новых домах
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах с пяти лет до одного года.
"В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", - указывается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов.
Законопроект предусматривает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме.
"Проблема замены лифтов в многоквартирных домах актуальна для субъектов РФ, при этом средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, не всегда достаточно для своевременной замены всех лифтов. Прямое указание на возможность дифференциации взноса на капремонт в зависимости от наличия лифтов в многоквартирном доме будет способствовать принятию субъектами РФ обоснованных решений об установлении минимального размера взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности многоквартирных домов", - отмечается в пояснительной записке.
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Также предлагается установить возможность дифференциации взносов по отдельным домам с учетом наличия или отсутствия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта.
"Норма предоставляет субъектам РФ в рамках проводимой ими работы по обеспечению сбалансированности и автономности системы капитального ремонта возможность выбора: для всех многоквартирных домов в регионе устанавливать экономически обоснованный размер взноса или осуществлять переход к нему поэтапно, начиная с многоквартирных домов, в которых работы по капитальному ремонту проведены. Эта возможность подкрепляется правом субъекта РФ устанавливать период возвратности "внутрикотловых" заимствований", - говорится в материалах к законопроекту.
Также Минстрой обратил внимание на то, что в жилищном законодательстве отсутствует норма, устанавливающая запрет на отмену решения собственников о затратах на капремонт, превышающих минимальный размер взноса, и предложил установить, что принятие нового решения, влекущего уменьшение повышенного взноса, не допускается, если размер фонда капремонта недостаточен для финансирования обязательств, на цели которого он был установлен.