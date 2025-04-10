Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/vznosy-856561787.html
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах - 10.04.2025, ПРАЙМ
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах
Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:36+0300
2025-04-10T17:37+0300
экономика
взносы
капремонт
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/59/842685923_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_b447196b9e202a8d34d7becf784960f9.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах с пяти лет до одного года. "В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", - указывается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов. Законопроект предусматривает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме. "Проблема замены лифтов в многоквартирных домах актуальна для субъектов РФ, при этом средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, не всегда достаточно для своевременной замены всех лифтов. Прямое указание на возможность дифференциации взноса на капремонт в зависимости от наличия лифтов в многоквартирном доме будет способствовать принятию субъектами РФ обоснованных решений об установлении минимального размера взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности многоквартирных домов", - отмечается в пояснительной записке. Также предлагается установить возможность дифференциации взносов по отдельным домам с учетом наличия или отсутствия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта. "Норма предоставляет субъектам РФ в рамках проводимой ими работы по обеспечению сбалансированности и автономности системы капитального ремонта возможность выбора: для всех многоквартирных домов в регионе устанавливать экономически обоснованный размер взноса или осуществлять переход к нему поэтапно, начиная с многоквартирных домов, в которых работы по капитальному ремонту проведены. Эта возможность подкрепляется правом субъекта РФ устанавливать период возвратности "внутрикотловых" заимствований", - говорится в материалах к законопроекту. Также Минстрой обратил внимание на то, что в жилищном законодательстве отсутствует норма, устанавливающая запрет на отмену решения собственников о затратах на капремонт, превышающих минимальный размер взноса, и предложил установить, что принятие нового решения, влекущего уменьшение повышенного взноса, не допускается, если размер фонда капремонта недостаточен для финансирования обязательств, на цели которого он был установлен.
https://1prime.ru/20250408/minstroy-856469671.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/59/842685923_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b60fd6271b3afa8d63f61c1da2696bc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
взносы, капремонт, новостройки
Экономика, взносы, капремонт, новостройки
17:36 10.04.2025 (обновлено: 17:37 10.04.2025)
 
Минстрой выступил с предложением по взносам на капремонт в новых домах

Минстрой предложил сократить отсрочку по взносам на капремонт в новых домах

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым предусматривается сокращение отсрочки по оплате взносов на капитальный ремонт в новых домах с пяти лет до одного года.
"В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", - указывается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов.
Законопроект предусматривает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме.
"Проблема замены лифтов в многоквартирных домах актуальна для субъектов РФ, при этом средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, не всегда достаточно для своевременной замены всех лифтов. Прямое указание на возможность дифференциации взноса на капремонт в зависимости от наличия лифтов в многоквартирном доме будет способствовать принятию субъектами РФ обоснованных решений об установлении минимального размера взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности многоквартирных домов", - отмечается в пояснительной записке.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Минстрой обеспокоен отказом банков выдавать семейную ипотеку на новостройки
8 апреля, 12:31
Также предлагается установить возможность дифференциации взносов по отдельным домам с учетом наличия или отсутствия задолженности по оплате выполненных работ по капремонту, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта.
"Норма предоставляет субъектам РФ в рамках проводимой ими работы по обеспечению сбалансированности и автономности системы капитального ремонта возможность выбора: для всех многоквартирных домов в регионе устанавливать экономически обоснованный размер взноса или осуществлять переход к нему поэтапно, начиная с многоквартирных домов, в которых работы по капитальному ремонту проведены. Эта возможность подкрепляется правом субъекта РФ устанавливать период возвратности "внутрикотловых" заимствований", - говорится в материалах к законопроекту.
Также Минстрой обратил внимание на то, что в жилищном законодательстве отсутствует норма, устанавливающая запрет на отмену решения собственников о затратах на капремонт, превышающих минимальный размер взноса, и предложил установить, что принятие нового решения, влекущего уменьшение повышенного взноса, не допускается, если размер фонда капремонта недостаточен для финансирования обязательств, на цели которого он был установлен.
 
Экономикавзносыкапремонтновостройки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала