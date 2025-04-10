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"Яндекс Реклама" поможет компаниям из Китая в продвижении на рынке России

"Яндекс Реклама" поможет компаниям из Китая в продвижении на рынке России - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Реклама" поможет компаниям из Китая в продвижении на рынке России

"Яндекс Реклама" поможет компаниям из КНР с продвижением на российском рынке на фоне введения тарифов США на китайские товары, заявил генеральный директор... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:18+0300

2025-04-10T09:18+0300

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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. "Яндекс Реклама" поможет компаниям из КНР с продвижением на российском рынке на фоне введения тарифов США на китайские товары, заявил генеральный директор "Яндекс Рекламы" в Азиатско-Тихоокеанском регионе Сергей Устинов. В четверг в Пекине состоялась конференция "Яндекс Рекламы" Yandex Ads Conference. По словам Устинова, на фоне текущей ситуации в торгово-экономических отношениях США и Китая, если некоторые китайские компании столкнутся с трудностями при экспорте в США, им определенно придется искать новые рынки. И с этой точки зрения, отметил он, у "Яндекса" и России в целом "могут быть относительно большие возможности". Устинов добавил, что в последние годы на российском рынке растет популярность китайских брендов и объемы их продаж. "Большинство китайских брендов становятся все более популярными и успешными в России, поэтому наша главная цель как рекламной платформы - помочь китайским брендам занять еще большую долю рынка", - подчеркнул он. "Надеемся на рост числа клиентов из Китая. Рост идет и вне независимости от текущей ситуации (с тарифами США - ред.), но по логике ожидаем, что если ситуация будет ухудшаться в торговых отношениях США и Китая, то это должно принести определенный рост торговым отношениям России и Китая", - рассказал РИА Новости Устинов на полях конференции. В беседе с агентством он уточнил, что по итогам прошлого года объемы вложений китайских клиентов в продвижение на сервисах "Яндекс Рекламы" выросли почти на 60%. В 2025 году "Яндекс Реклама" отмечает 10-летие выхода на рынок Китая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом для большинства стран были объявлены повышенные ставки, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Вместе с ранее действовавшими мерами пошлины на китайский импорт достигли 54%. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. И со среды США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%. В ответ Китай с четверга увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары до 84%. В среду Трамп объявил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.

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