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Россельхознадзор раскрыл данные об объемах экспорта зерна
Россельхознадзор раскрыл данные об объемах экспорта зерна - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор раскрыл данные об объемах экспорта зерна
Экспорт зерна и продуктов его переработки из России с начала 2025 года составил 11,8 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:51+0300
2025-04-10T18:51+0300
2025-04-10T18:51+0300
экономика
россельхознадзор
зерно
экспорт
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экспорт зерна и продуктов его переработки из России с начала 2025 года составил 11,8 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор. "Экспорт зерна и продуктов его переработки с начала 2025 года составил 11,8 млн тонн", - говорится в сообщении. С начала года по 6 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли поставки пшеницы в Нигерию (210 тысяч тонн, четырехкратный рост), в Тунис (191 тысяча тонн, +78%), в Марокко (147 тысяч тонн, +47%), в Ливан (142 тысячи тонн, трехкратный рост) и в Мозамбик (74 тысячи тонн, в 12 раз). Начались поставки пшеницы в Израиль, Бангладеш, Сенегал и Того (общий объем - 373 тысячи тонн). В Россельхознадзоре также сообщили, что трехкратно возросли поставки гречихи в Китай (до 127 тысяч тонн) и двукратно - кукурузы в Сербию (45 тысяч тонн). Кроме того, планируется поставить 127 тысяч тонн ячменя в Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию, а экспорт этой культуры в Ливан возобновился после годового перерыва, добавили в пресс-службе.
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россельхознадзор, зерно, экспорт
Экономика, Россельхознадзор, зерно, экспорт
Россельхознадзор раскрыл данные об объемах экспорта зерна
РСН: экспорт зерна и продуктов его переработки из РФ с 2025 года - 11,8 млн тонн
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экспорт зерна и продуктов его переработки из России с начала 2025 года составил 11,8 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор.
"Экспорт зерна и продуктов его переработки с начала 2025 года составил 11,8 млн тонн", - говорится в сообщении.
С начала года по 6 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли поставки пшеницы в Нигерию (210 тысяч тонн, четырехкратный рост), в Тунис (191 тысяча тонн, +78%), в Марокко (147 тысяч тонн, +47%), в Ливан (142 тысячи тонн, трехкратный рост) и в Мозамбик (74 тысячи тонн, в 12 раз).
Начались поставки пшеницы в Израиль, Бангладеш, Сенегал и Того (общий объем - 373 тысячи тонн).
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В Россельхознадзоре также сообщили, что трехкратно возросли поставки гречихи в Китай (до 127 тысяч тонн) и двукратно - кукурузы в Сербию (45 тысяч тонн). Кроме того, планируется поставить 127 тысяч тонн ячменя в Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию, а экспорт этой культуры в Ливан возобновился после годового перерыва, добавили в пресс-службе.