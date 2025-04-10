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Выход данных по США подстегнул цены на золото
Выход данных по США подстегнул цены на золото - 10.04.2025, ПРАЙМ
Выход данных по США подстегнул цены на золото
Стоимость золота усилила рост почти до 3% в четверг после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:50+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила рост почти до 3% в четверг после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 84,31 доллара, или на 2,73%, до 3 163,71 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дорожало до 3 143 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,86% - до 30,98 доллара за унцию. В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%. Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Выход данных по США подстегнул цены на золото
Торги: цена на золото ускорила рост почти до 3% после выхода данных по США
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила рост почти до 3% в четверг после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 84,31 доллара, или на 2,73%, до 3 163,71 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дорожало до 3 143 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,86% - до 30,98 доллара за унцию.
В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%.
Золото дорожает на опасениях торговых войн
Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.