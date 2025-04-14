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Треть компаний США утратили право на обратный выкуп активов в России

Треть компаний США утратили право на обратный выкуп активов в России - 14.04.2025, ПРАЙМ

Треть компаний США утратили право на обратный выкуп активов в России

Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка с 2022 года, заявил в интервью... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:04+0300

2025-04-14T12:04+0300

2025-04-14T12:04+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Треть американских компаний утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка с 2022 года, заявил в интервью "Эксперту" президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. По его словам, компании заключали с новыми собственниками колл-опционы на определенный срок – часть из них уже недействительна. Так, в первый год санкций, в 2022 году, максимальный срок действия опционов на обратный выкуп бизнеса составлял 5 лет. В 2023 году его сократили до трех лет, а сейчас такие разрешения получить уже невозможно. "Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30%, уже истекла", - сказал Эйджи. Издание отмечает, что сейчас ведется дискуссия о том, стоит ли исполнять даже те опционы, которые действуют. "На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении", - считает президент AmCham. AmCham - международная бизнес-организация в России, основанная в 1994 году. Согласно информации на сайте организации, миссия AmCham заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России. Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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бизнес, россия, рф, amcham