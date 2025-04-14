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"Конец гегемонии". Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/dollar-856665793.html
"Конец гегемонии". Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США
"Конец гегемонии". Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Конец гегемонии". Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США
Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:30+0300
2025-04-14T15:30+0300
экономика
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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин. "Значительное повышение пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара. "Долларовая гегемония" на самом деле представляет собой определенную модель глобального политико-экономического устройства. Из-за "парадокса Триффина" долларовая гегемония изначально обладает внутренней структурной нестабильностью и в конечном итоге неизбежно рухнет", - сказал Цзя Цзиньцзин. По словам эксперта, долларовая гегемония в значительной степени зависит от хрупкого равновесия между финансами и торговлей и результатом этого является все более стремительный рост объема американского государственного долга. "В таких условиях резкое повышение США пошлин на импорт товаров со всего мира приведёт к сокращению объемов торговли и снижению торговых денежных потоков, что, в свою очередь, вызовет обвал цен на американские активы. Это также означает структурный крах долларовой гегемонии. И восстановить её после такого обрушения будет крайне сложно", - сказал он. Цзя Цзиньцзин добавил, что резкое повышение пошлин Трампа представляет собой не что иное, как "искусство ведения торговли", когда выдвигается заведомо завышенная цена с целью затем договориться о компромиссе. "Однако мировую экономическую структуру невозможно изменить с помощью торга и ставок, а "торги в стиле Трампа" не способны спасти пошатнувшееся долларовое господство", - подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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рынки, мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп
Экономика, Рынки, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп
15:30 14.04.2025
 
"Конец гегемонии". Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США

Эксперт Цзя Цзиньцзин: повышение пошлин США приведет к уничтожению гегемонии доллара

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин.
"Значительное повышение пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара. "Долларовая гегемония" на самом деле представляет собой определенную модель глобального политико-экономического устройства. Из-за "парадокса Триффина" долларовая гегемония изначально обладает внутренней структурной нестабильностью и в конечном итоге неизбежно рухнет", - сказал Цзя Цзиньцзин.
По словам эксперта, долларовая гегемония в значительной степени зависит от хрупкого равновесия между финансами и торговлей и результатом этого является все более стремительный рост объема американского государственного долга.
"В таких условиях резкое повышение США пошлин на импорт товаров со всего мира приведёт к сокращению объемов торговли и снижению торговых денежных потоков, что, в свою очередь, вызовет обвал цен на американские активы. Это также означает структурный крах долларовой гегемонии. И восстановить её после такого обрушения будет крайне сложно", - сказал он.
Цзя Цзиньцзин добавил, что резкое повышение пошлин Трампа представляет собой не что иное, как "искусство ведения торговли", когда выдвигается заведомо завышенная цена с целью затем договориться о компромиссе.
"Однако мировую экономическую структуру невозможно изменить с помощью торга и ставок, а "торги в стиле Трампа" не способны спасти пошатнувшееся долларовое господство", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Флаг США
СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин
12:47
 
ЭкономикаРынкиМировая экономикаСШАКИТАЙПекинДональд Трамп
 
 
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