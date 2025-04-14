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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 14.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут более чем на 1% с началом новой недели на снижении вероятности рецессии в США, свидетельствуют данные... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:32+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут более чем на 1% с началом новой недели на снижении вероятности рецессии в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,1%, до 40 845 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,87%, до 18 158,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,59%, до 5 476,75 пункта. "Приостановка взаимных пошлин (reciprocal tariffs) на 90 дней и дальнейшие уступки в выходные снижают вероятность рецессии в краткосрочной перспективе, но неопределенность остается высокой", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Майка Вилсона (Mike Wilson). Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Тем временем акции Intel дорожают на предторгах на 4,36% на новостях в СМИ о приближении продажи доли в своем подразделении программируемых чипов компании Silver Lake Management.
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рынки, торги, индексы, сша, китай, москва, дональд трамп, morgan stanley, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Morgan Stanley, Nasdaq Composite
14:32 14.04.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут более чем на 1%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут более чем на 1% с началом новой недели на снижении вероятности рецессии в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,1%, до 40 845 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,87%, до 18 158,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,59%, до 5 476,75 пункта.
"Приостановка взаимных пошлин (reciprocal tariffs) на 90 дней и дальнейшие уступки в выходные снижают вероятность рецессии в краткосрочной перспективе, но неопределенность остается высокой", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Майка Вилсона (Mike Wilson).
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Тем временем акции Intel дорожают на предторгах на 4,36% на новостях в СМИ о приближении продажи доли в своем подразделении программируемых чипов компании Silver Lake Management.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут
11 апреля, 14:56
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампMorgan StanleyNasdaq Composite
 
 
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