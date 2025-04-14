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Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых
Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых - 14.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых
Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T18:26+0300
2025-04-14T18:26+0300
экономика
сельское хозяйство
сергей кравцов
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 апр – ПРАЙМ. Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Кравцов. Штормовое предупреждение о заморозках начало действовать а регионе 17 марта и периодически продлевалась вплоть до 15 апреля, согласно данным МЧС, температура воздуха в Краснодарском крае опускается до минус трёх градусов. "Ненастный апрель этого года со снегом и пониженными температурами - неаномальное явление для Краснодарского края и повторяется каждые 15 лет… Что касается ущерба от низких температур и снега в апреле, то на разных культурах он проявился в разной степени, но был в целом минимальным. На цветущую вишню и черешню неблагоприятная погода начала апреля скажется несомненно, так как при температуре ниже 13 градусов тепла, практически отсутствует опыление пчелами, его просто нет. При низких температурах даже у самоопыляющихся сортов не формируется полноценная завязь. Для зернового ущерба от апрельского снега можно сказать никакого. Озимые уже получили положенные подкормки азотными удобрениями, поля практически все обработаны гербицидами против сорняков. Для зерновых всё решит запас влаги в почве, сейчас нужны дожди, и они идут", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, оценить ущерб от непогоды сейчас невозможно, так как "впереди ещё температурные качели мая". При этом, исходя из опыта наблюдений, по его словам, в этом году "мы без урожая точно не останемся". В свою очередь в минсельхозе Кубани подтвердили РИА Новости, что по зерновым культурам опасений нет, так как "критически низких температур не было". При этом риск возможен только для садовых культур. Но так это или нет, станет понятно после мониторинга на этой неделе, отметили власти.
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сельское хозяйство, сергей кравцов, краснодарский край
Экономика, Сельское хозяйство, Сергей Кравцов, Краснодарский край
18:26 14.04.2025
 
Эксперт объяснил, как заморозки на Кубани отразятся на урожае зерновых

Эксперт Кравцов: весенние заморозки на Кубани не скажутся на урожае зерновых

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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КРАСНОДАР, 14 апр – ПРАЙМ. Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Кравцов.
Штормовое предупреждение о заморозках начало действовать а регионе 17 марта и периодически продлевалась вплоть до 15 апреля, согласно данным МЧС, температура воздуха в Краснодарском крае опускается до минус трёх градусов.
"Ненастный апрель этого года со снегом и пониженными температурами - неаномальное явление для Краснодарского края и повторяется каждые 15 лет… Что касается ущерба от низких температур и снега в апреле, то на разных культурах он проявился в разной степени, но был в целом минимальным. На цветущую вишню и черешню неблагоприятная погода начала апреля скажется несомненно, так как при температуре ниже 13 градусов тепла, практически отсутствует опыление пчелами, его просто нет. При низких температурах даже у самоопыляющихся сортов не формируется полноценная завязь. Для зернового ущерба от апрельского снега можно сказать никакого. Озимые уже получили положенные подкормки азотными удобрениями, поля практически все обработаны гербицидами против сорняков. Для зерновых всё решит запас влаги в почве, сейчас нужны дожди, и они идут", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, оценить ущерб от непогоды сейчас невозможно, так как "впереди ещё температурные качели мая". При этом, исходя из опыта наблюдений, по его словам, в этом году "мы без урожая точно не останемся".
В свою очередь в минсельхозе Кубани подтвердили РИА Новости, что по зерновым культурам опасений нет, так как "критически низких температур не было". При этом риск возможен только для садовых культур. Но так это или нет, станет понятно после мониторинга на этой неделе, отметили власти.
% Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
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ЭкономикаСельское хозяйствоСергей КравцовКраснодарский край
 
 
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