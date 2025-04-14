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Операторы не смогут оформить SIM-карты при наличии самозапрета у клиента

Операторы не смогут оформить SIM-карты при наличии самозапрета у клиента - 14.04.2025, ПРАЙМ

Операторы не смогут оформить SIM-карты при наличии самозапрета у клиента

Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T21:03+0300

2025-04-14T21:03+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов. "Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Проект постановления об этом опубликован. Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на "Госуслугах" самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры. Там уточняется, что операторы связи будут проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он есть. Информацию о наличии самозапрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс и по электронной почте. Кроме того, уточняется процесс отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов - такие вызовы могут применять для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. "Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - добавили в Минцифры. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Законом установлены и ряд мер для предотвращения мошенничества. Так, через "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ. Законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Согласно нововведениям, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку. В законе указывается также, что смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.

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технологии, банки, финансы, москва, рф, владимир путин, минцифры