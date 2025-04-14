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В России ожидают рост спроса на редкоземельные металлы в энергетике - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В России ожидают рост спроса на редкоземельные металлы в энергетике
В России ожидают рост спроса на редкоземельные металлы в энергетике - 14.04.2025, ПРАЙМ
В России ожидают рост спроса на редкоземельные металлы в энергетике
Спрос на востребованные в энергетике металлы, среди которых и редкоземельные металлы (РЗМ), быстро растет в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, это... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T16:59+0300
2025-04-14T16:59+0300
энергетика
промышленность
ниу вшэ
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Спрос на востребованные в энергетике металлы, среди которых и редкоземельные металлы (РЗМ), быстро растет в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, это создает новые возможности для эффективного освоения минерально-сырьевой базы России, обладающей значительным потенциалом, говорится в Энергетической стратегии до 2050 года. "Спрос на различные виды минерального сырья, востребованные в энергетике, такие как литий, никель, кобальт, марганец, графит, редкоземельные металлы, алюминий, медь, быстро растет в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, включающей возобновляемые источники энергии и системы накопления электрической энергии. Это создает новые возможности для эффективного освоения минерально-сырьевой базы энергетического сырья Российской Федерации, обладающей значительным ресурсным потенциалом", - отмечается в документе. По данным НИУ ВШЭ, среди перспективных направлений применения РЗМ - производство постоянных магнитов (используются во многих отраслях: от микроэлектроники до транспорта и медицины), в качестве добавок к полупроводниковым материалам позволяют улучшать генерацию звука в смартфонах, считывание и записывание данных на жесткие диски, а в металлических сплавах оптимизируют свойства железа, алюминия, кобальта и других металлов. Также РЗМ применимы для производства лазеров, стекла, керамики, катализаторов, аккумуляторов и не только. В России к редкоземельным металлам относят 15 видов: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний и европий. Они входят в группу редких металлов, которые включают еще 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и рений. По данным Роснедр, Россия обладает значительными ресурсами редких и редкоземельных металлов, способными обеспечить как текущие, так и перспективные потребности экономики страны. Балансовые запасы РЗМ достигают 28,5 миллиона тонн. Их особенностью является комплексный характер месторождений - все 15 редкоземельных минералов добываются совместно в одной руде, а затем могут выделяться отдельные компоненты с помощью специальных технологий. Однако, как отмечали РИА Новости в ведомстве, сейчас отрасль добычи редких и редкоземельных металлов слабо развита из-за низкого внутреннего спроса и высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей. Нужны крупные капиталоемкие производства, в том числе по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды. Небольшие проекты уже есть, но они нуждаются в масштабировании.
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промышленность, ниу вшэ, роснедра
Энергетика, Промышленность, НИУ ВШЭ, Роснедра
16:59 14.04.2025
 
В России ожидают рост спроса на редкоземельные металлы в энергетике

Энергетическая стратегия: спрос на редкие металлы в энергетике растет

© РИА Новости . Г.Колосов | Перейти в медиабанкДобыча олова в Хабаровском крае
Добыча олова в Хабаровском крае - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Г.Колосов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Спрос на востребованные в энергетике металлы, среди которых и редкоземельные металлы (РЗМ), быстро растет в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, это создает новые возможности для эффективного освоения минерально-сырьевой базы России, обладающей значительным потенциалом, говорится в Энергетической стратегии до 2050 года.
"Спрос на различные виды минерального сырья, востребованные в энергетике, такие как литий, никель, кобальт, марганец, графит, редкоземельные металлы, алюминий, медь, быстро растет в связи с развитием низкоуглеродной энергетики, включающей возобновляемые источники энергии и системы накопления электрической энергии. Это создает новые возможности для эффективного освоения минерально-сырьевой базы энергетического сырья Российской Федерации, обладающей значительным ресурсным потенциалом", - отмечается в документе.
По данным НИУ ВШЭ, среди перспективных направлений применения РЗМ - производство постоянных магнитов (используются во многих отраслях: от микроэлектроники до транспорта и медицины), в качестве добавок к полупроводниковым материалам позволяют улучшать генерацию звука в смартфонах, считывание и записывание данных на жесткие диски, а в металлических сплавах оптимизируют свойства железа, алюминия, кобальта и других металлов. Также РЗМ применимы для производства лазеров, стекла, керамики, катализаторов, аккумуляторов и не только.
В России к редкоземельным металлам относят 15 видов: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний и европий. Они входят в группу редких металлов, которые включают еще 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и рений.
По данным Роснедр, Россия обладает значительными ресурсами редких и редкоземельных металлов, способными обеспечить как текущие, так и перспективные потребности экономики страны. Балансовые запасы РЗМ достигают 28,5 миллиона тонн. Их особенностью является комплексный характер месторождений - все 15 редкоземельных минералов добываются совместно в одной руде, а затем могут выделяться отдельные компоненты с помощью специальных технологий.
Однако, как отмечали РИА Новости в ведомстве, сейчас отрасль добычи редких и редкоземельных металлов слабо развита из-за низкого внутреннего спроса и высокой конкуренции со стороны зарубежных производителей. Нужны крупные капиталоемкие производства, в том числе по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды. Небольшие проекты уже есть, но они нуждаются в масштабировании.
ТЭЦ и линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии
15:37
 
ЭнергетикаПромышленностьНИУ ВШЭРоснедра
 
 
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