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Решетников призвал производителей косметики отказаться от повышения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Решетников призвал производителей косметики отказаться от повышения пошлин
Решетников призвал производителей косметики отказаться от повышения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ
Решетников призвал производителей косметики отказаться от повышения пошлин
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попросил российских производителей косметики больше не просить дальнейшего повышения пошлин на косметику из... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:18+0300
2025-04-14T14:18+0300
экономика
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попросил российских производителей косметики больше не просить дальнейшего повышения пошлин на косметику из недружественных стран, и напомнил, что пошлины не будут бесконечными и надо готовиться к конкуренции. "Не просите дальнейшее повышение пошлины. Ну куда уж дальше на косметику из недружественных стран повышать пошлины?" - сказал глава Минэкономразвития на реплику одной из участниц форума "Мой бизнес". "У нас на подкомиссии таможенно-тарифной, когда эти решения принимают, со слезами на глазах они принимаются, особенно последнее принимали перед 8 Марта - были опасения, что не всех пустят домой потом", - рассказал Решетников. При этом министр пояснил, что соответствующее решение в ближайшее время будет утверждено. В целом, по словам главы Минэкономразвития, защита внутреннего рынка нужна и власти пользуются этим инструментарием. "Срок (действия импортных пошлин - ред.) будет достаточный, чтобы вы вложились и окупились, но он не будет бесконечным. Чтобы вы готовились к конкуренции", - подчеркнул министр. Последний раз правительство России повышало таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, с 1 января 2025 года. Тогда же был расширен страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран. Таможенная пошлина в размере 35% в отношении ряда продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, была установлена в конце 2022 года и сейчас действует до конца 2025 года.
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бизнес, россия, москва, рф, максим решетников
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Максим Решетников
14:18 14.04.2025
 
Решетников призвал производителей косметики отказаться от повышения пошлин

Глава МЭР Решетников призвал производителей косметики не просить повышения пошлин

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПресс-подход министра экономического развития РФ М. Решетникова
Пресс-подход министра экономического развития РФ М. Решетникова - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попросил российских производителей косметики больше не просить дальнейшего повышения пошлин на косметику из недружественных стран, и напомнил, что пошлины не будут бесконечными и надо готовиться к конкуренции.
"Не просите дальнейшее повышение пошлины. Ну куда уж дальше на косметику из недружественных стран повышать пошлины?" - сказал глава Минэкономразвития на реплику одной из участниц форума "Мой бизнес".
"У нас на подкомиссии таможенно-тарифной, когда эти решения принимают, со слезами на глазах они принимаются, особенно последнее принимали перед 8 Марта - были опасения, что не всех пустят домой потом", - рассказал Решетников. При этом министр пояснил, что соответствующее решение в ближайшее время будет утверждено.
В целом, по словам главы Минэкономразвития, защита внутреннего рынка нужна и власти пользуются этим инструментарием. "Срок (действия импортных пошлин - ред.) будет достаточный, чтобы вы вложились и окупились, но он не будет бесконечным. Чтобы вы готовились к конкуренции", - подчеркнул министр.
Последний раз правительство России повышало таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, с 1 января 2025 года. Тогда же был расширен страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.
Таможенная пошлина в размере 35% в отношении ряда продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, была установлена в конце 2022 года и сейчас действует до конца 2025 года.
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