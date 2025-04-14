https://1prime.ru/20250414/rynok-856676624.html

Российский рынок акций снизился после высокой волатильности прошлой недели

Российский рынок акций снизился после высокой волатильности прошлой недели - 14.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился после высокой волатильности прошлой недели

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника немного снизился в рамках консолидации после высокой волатильности прошлой недели, следует из... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:49+0300

2025-04-14T19:49+0300

2025-04-14T19:49+0300

экономика

рынки

акции

россия

рф

москва

сша

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника немного снизился в рамках консолидации после высокой волатильности прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 2819,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,2%, до 1161,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,13%, до 1073,21 пункта. Валютные индексы выросли из-за укрепления рубля к юаню и доллару. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРИТОРМОЗИЛ Российский рынок акций в основную сессию понедельника не смог удержаться в плюсе и второй половине торгов перешел к снижению. При этом индекс Мосбиржи оставался в узком коридоре 2800-2850 пунктов. Рынок пытается стабилизироваться после широких колебаний прошлой недели, когда основной индикатор двигался в коридоре 2599-2844 пункта. "Индекс Мосбиржи начал неделю разнонаправленной динамикой торгов. Бенчмарк продолжал держаться в плюсе первую половину дня, однако к концу дневной сессии активность покупателей снизилась. Умеренным негативом для акций выступило укрепление рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Ростелекома" (-5%), "Мосэнерго" (-2,7%), НЛМК (-2,7%), "Норникеля" (-2,4%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+0,7%), ЮГК (+0,7%), ПИКа (+0,2%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,6%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,4%, до 99,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Инвесторы в РФ во многом уже отыграли позитивные геополитические новости, теперь рынок ждет более конкретных деталей относительно дальнейшего развития ситуации, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Некоторое сдерживающее влияние на рынок также могут оказывать данные от вечера пятницы, показавшие более высокие темпы роста цен в марте, чем оценивалось по недельным данным – это несколько снижает шансы на скорое снижение ключевой ставки ЦБ РФ. В целом во вторник индекс может продолжить двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов в ожидании новых драйверов", - добавляет он. В отсутствие важных геополитических новостей приоритетным на ближайшие сессии видится сценарий "боковика" для российского рынка акций, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 апреля – 2750-2875 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250414/aktsii-856675255.html

рф

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, россия, рф, москва, сша, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс