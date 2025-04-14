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Эксперты рассказали, каких стандартов ждет горнолыжная отрасль

Эксперты рассказали, каких стандартов ждет горнолыжная отрасль - 14.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, каких стандартов ждет горнолыжная отрасль

В конце минувшей недели в Завидово Тверской области прошло заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Как отметили участники встречи, рынок... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:48+0300

2025-04-14T14:48+0300

2025-04-14T14:48+0300

туризм

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. В конце минувшей недели в Завидово Тверской области прошло заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Как отметили участники встречи, рынок нуждается в поддержке отечественных производителей канатных дорог, ратраков, систем оснежения — и защите от некачественного зарубежного оборудования, в том числе и механизмами современной сертификации.Представители профильных министерств и эксперты сектора обсудили задачи и стратегии подъема туристической отрасли страны. "Видим большой интерес к горнолыжному отдыху, наращиваем инвестиции в это направление. Только по программе льготного кредитования бизнес уже взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры горнолыжных курортов 32 миллиарда рублей и обеспечить дополнительно почти 5 миллионов посещений в год", – сообщил в рамках совещания заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в минувшем зимнем сезоне горнолыжные курорты России приняли на 25% больше отдыхающих, чем в прошлом: почти 8,3 миллиона человек. Иными словами, туристическая отрасль показывает успешный рост и требует вложений в оборудование и инфраструктуру.В рамках мероприятия министр экономического развития РФ Максим Решетников и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетили строящийся в Завидово завод "ТверьКанатДор" (входит в отечественный холдинг РУСЛЕТ, который занимается строительством канатных дорог в России). Завод, введение в эксплуатацию которого ожидается в этом году, станет второй производственной площадкой РУСЛЕТ, здесь будут производиться полностью локализованные (с использованием только отечественных материалов и комплектующих) современные канатные дороги. Производство сможет обеспечивать канатными подъемниками горнолыжные курорты страны: ожидается, что завод будет производить до 15 канатных дорог в год.Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в планах региона — оборудовать сетью канатного такси территорию курорта Завидово. Чтобы добраться до нужного места, можно будет выбрать необходимую точку маршрута.Государство активно поддерживает отечественное производство высокотехнологичного оборудования для курортов – канатных дорог, систем оснежения и спецтехники – взамен поставлявшегося ушедшими иностранными производителями, подчеркнул Чернышенко. Иностранные бренды горнолыжного оборудования ушли из России после 2022 года, и отечественные производители сегодня — серьезный противовес китайской экспансии. Пока действующих китайских канатных дорог в России нет, но уже есть курорты, которые планируют введение в эксплуатацию подъемников из КНР, например, в Приморском крае устанавливают канатную дорогу производства китайской компании BMHRI. Возможности этой продукции изучают еще в нескольких регионах страны. Однако теоретические ожидания могут обернуться сложностями на практике.Практики туристической отрасли осознают важность целей импортозамещения: это поможет защититься от некачественного оборудования. К примеру, аналитики курорта "Манжерок" Сбербанка серьезно изучают возможности рынка. "Сегодня необходимо развивать отечественное производство взамен ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут успешно конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием", - ранее отмечал член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров курорта "Манжерок" Иван Морозов.С этим мнением согласен генеральный директор РУСЛЕТ Дмитрий Сидорович. "Мы должны обеспечить импортозамещение в туристической отрасли, удержать качество предоставления услуг нашим потребителям, которые с уходом европейских производителей горнолыжного оборудования не должны чувствовать себя на курорте хуже, чем было до этого. Работу производителей канатных дорог приравнивают к ФЗ 223 "О закупках", который устанавливает приоритет закупок отечественного оборудования для горнолыжных курортов. Для российских компаний это шанс быть конкурентоспособными. И это защитит российский рынок от некачественных товаров и устаревших технологий, преимущественно китайских", — рассказал он.Участники совещания в Завидово особо отметили важность сертификации как оборудования, в том числе канатных дорог, эксплуатируемого на горнолыжных курортах, так и сырья (металла), используемого для изготовления таких высокосложных механизмов. Сейчас в России ГОСТы в отрасли носят рекомендательный характер, также нужно проходить подтверждение соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Но ситуация на рынке меняется, и требуются новые более жесткие стандарты, которые защитят рынок от продукции низкого качества, которая может нести риски с точки зрения безопасности. Для канатных дорог это сегодня остро необходимо: курорты должны быть обеспечены надежным оборудованием.По мнению экспертов рынка, китайские аналоги с трудом будут проходить обновленную российскую сертификацию. "Когда в России введут жёсткие требования по сертификации, китайское оборудование вряд ли пройдёт эти строгие требования безопасности", - отмечает Евгений Хрыкин, исполнительный директор ООО "Ай Си Эс" (производство грузоподъемного оборудования).Возможности нового отечественного производства канатных дорог неслучайно привлекли внимание должностных лиц высшего уровня. На завод возлагаются большие надежды в рамках масштабной работы по замене ушедших европейских брендов канатных дорог отечественным конкурентоспособным оборудованием. Напомним, что сегодня развитие горнолыжной отрасли России ведется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по поручению главы государства. По инициативе Президента России Минпромторг уже запустил механизмы поддержки таких производств. Теперь они должны быть реализованы так, чтобы туристы получили качественное и безопасное горнолыжное оборудование, а отечественные компании – все необходимые преимущества.

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туризм, бизнес, завидово, рф